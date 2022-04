Tiga individu yang diperiksa memberikan keputusan negatif, manakala dua lagi yang positif akan disabitkan di bawah Seksyen 45A (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan 2020). Menurut polis, kaedah untuk mengesan alkohol dalam badan bagi operasi kali ini dibuat melalui ujian saringan awal menggunakan alatan SD2+, dan sekiranya ujian awal melebihi had akan disusuli dengan ujian hembusan menggunakan alatan EBA-II.

Polis telah menahan dua orang individu dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol yang melebihi had dibenar di Johor Bahru semalam, di mana salah seorang dari pemandu berkenaan adalah warga negara Singapura.

