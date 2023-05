Kerajaan tiada rancangan mansuhkan tol – menteri

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 24 May 2023 10:51 am / 0 comments

Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan buat masa sekarang kerajaan masih tiada rancangan untuk mengambil alih konsesi lebuhraya dari pihak swasta bagi menghapuskan bayaran tol, lapor MalayMail.

Nanta memberikan kenyataan tersebut dalam satu jawapan bertulis di Parlimen bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Padang Besar Rushdan Rusmi berkenaan apa strategi kerajaan pimpinan Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim bagi menghapuskan bayaran tol di lebuhraya.

Menurut menteri tersebut langkah untuk mengambil alih syarikat konsesi tol ini tidak dapat dibuat kerana ia akan melibatkan implikasi kewangan yang besar terhadap kerajaan. Namun beliau turut menyatakan kerajaan akan mempertimbangkan semula cadangan itu selepas keadaan kewangan dan fiskal negara membenarkan.

“Untuk makluman ahli yang dihormati, kerajaan komited dan fokus dalam agendanya menangani kos sara hidup yang meningkat dan mengurangkan beban kepada rakyat.

“Walaubagaimanapun, pada masa ini, kerajaan tidak merancang mengambil alih konsesi lebuh raya yang sedang beroperasi memandangkan implikasinya terhadap kewangan adalah besar,” katanya.

Dalam manifesto Pilihan Raya Umum ke-15 (PRU) tahun lalu, Pakatan Harapan (PH) masih lagi menyebut berkenaan bayaran tol yang mahu dimansuhkan. Ia dimasukkan dalam bahagian berkaitan peningkatan kos sara hidup, dan “menilai semula konsesi lebuhraya” menjadi salah satu tunjang utamanya.

“Pentadbiran Pakatan Harapan menunjukkan komitmen untuk menilai semula perjanjian konsesi semua lebuhraya dan berunding untuk mendapatkan harga yang terbaik, yang akan membawa kepada pengurangan kadar tol sehingga 18% bagi Lebuhraya PLUS dan Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 (LPT 2). PH juga akan terus berusaha untuk mengurangkan tol PLUS dengan matlamat akhir untuk memansuhkan bayaran tol dan mengembalikan PLUS sebagai pemilikan awam,” tulis manifesto berkenaan.

Baru-baru ini juga ada khabar menyatakan bahawa konsesi syarikat lebuhraya akan dilanjutkan sehingga 30 tahun bagi memastikan kadar bayaran tol kekal dan tidak akan dinaikkan.