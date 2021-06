In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 30 June 2021 2:08 pm / 0 comments

Untuk model tahun 2021, Mazda telah memperkenalkan versi naiktaraf bagi Mazda 2 di Jepun. Model segmen-B ini menerima beberapa peningkatan bagi senarai kelengkapan dan juga untuk enjin, serta edisi istimewa baharu yang diinspirasikan berdasarkan “a trip to the south under the sun.”

Untuk sesetengah varian, enjin 1.5 liter Skuactiv-G petrol dipertingkatkan lagi penjimatan bahan apinya hasil aplikasi teknologi Diagonal Vortex Combustion, di mana ia meningkatkan kelajuan aliran campuran udara/bahan api, sekaligus membolehkan pembakaran yang lebih cepat dan lengkap. Selain itu, nisbah mampatannya juga telah dipertingkatkan dari 12:1 ke 14:1.

Mazda mendakwa pengurangan penggunaan bahan api meningkat sehingga 6.8% mengikut kitaran WLTP, dengan angka kombinasi dicatatkan pada kadar 20.3 km untuk setiap liter. Sekaligus membolehkan model yang dipadankan dengan enjin ini menerima manfaat bagi pengecualian cukai di bawah pematuhan ekonomi bahan api baharu di Jepun. Program kawalan enjin juga telah ditala semula hasil pengalaman membangunkan penjana kuasa SkyActiv-X, secara tidak langsung telah meningkatkan maklumbalas pendikitan dan kawalannya.

Selain itu, output masih kekal pada 110 PS pada tahap 6,000 rpm dan tork 142 Nm pada 3,500 rpm, dengan pacuan disalurkan ke roda hadapan menerusi kotak gear manual enam-kelajuan atau automatik enam-kelajuan. Pacuan semua-roda ditawarkan sebagai pilihan, seperti sebelum ini.

Mazda 2 2021 juga telah dipertingkatkan sistem kamera 360-darjah standard, serta diberikan ciri pilihan baharu termasuk pengecas telefon pintar tanpa wayar Qi dan ketersambungan tanpa wayar untuk Apple CarPlay (fungsi Android Auto menggunakan wayar masih kekal). Model pacuan-semua roda juga diberikan pencuci tingkap (window deicer) secara standard untuk membersihkan salji yang terkumpul pada cermin hadapan.

Mazda turut menambah pilihan warna Platinum Quartz Metallic dan varian istimewa Sunlit Citrus dengan serlahan warna kuning pada lingkaran corong udara, jaluran pada corong dan juga jaluran tempat duduk, dipadankan dengan suede upholstery tiruan Grand Lux dan alas lantai dengan warna kuning gading. Malahan kunci juga dengan kemasan serlahan ala lemon yang sama. Mazda 2 baharu ini dijual pada harga bermula dari 1,969,000 yen (RM73,900) hingga 2,442,000 yen (RM91,700).