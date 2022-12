In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 5 December 2022 11:27 am / 0 comments

Lego telah pun mendedahkan barisan model-model baharu dalam siri kereta lumba Lego Speed Champions untuk tahun 2023, dan apa yang menarik, ia turut menampilkan Nissan Skyline GT-R R34 yang dipandu oleh watak Brian O’Conner dalam filem 2 Fast 2 Furious!

Skyline berkenaan merupakan tambahan terbaharu untuk kereta yang diambil dari filem untuk siri Speed Champions ini selain Aston Martin DB5 dari filem James Bond, dan juga Dodge Charger yang dipandu oleh watak Dominic Toretto dalam filem The Fast and the Furious sebelum ini.

Untuk Skyline GT-R 34 tersebut, ia turut hadir dengan figura Lego Brian O’Conner (yang dilakonkan oleh mendiang Paul Walker), serta hadir dengan perincian yang serupa dengan jentera dalam filem tersebut seperti warna badan kelabu, grafik badan biru, spoiler GT bersaiz besar di belakang serta set rim enam jejari.

Sejumlah 319 bongkah Lego diperlukan untuk menyiapkan Nissan Skyline GT-R R34 Brian ini. Lebih perincian berkenaan model ini akan didedahkan pada 3 Januari 2023, serentak dengan pembukaan untuk pra-tempah.