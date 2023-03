In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Hazril Hafiz / 30 March 2023 3:14 pm / 0 comments

Audi Q8 e-tron akan membuat penampilan sulungnya di Asia Tenggara dalam pameran House of Progress di ArtScience Museum, Singapura bermula 31 Mac hingga 16 April nanti. SUV elektrik tersebut didedahkan di peringkat global November tahun lalu dan kini dibuka tempahannya untuk pasaran tempatan.

Q8 e-tron akan ditawarkan dalam versi 50 dan S Line 55, kedua-duanya lengkap dengan pacuan semua roda quattro yang turut ditawarkan untuk versi Sportback SUV berkenaan. Keseluruhannya, ada empat pilihan, dengan harga dianggarkan bermula antara RM369,000 dan RM476,000.

Kereta yang ditampilkan ini digelar sebagai Q8 advanced e-tron 50 quattro, yang menampilkan bateri lithium-ion dengan kapasiti 95 kWh (89 kwh boleh digunakan). Ini memberikan jarak sejauh 410 km menurut PHS Automotive Malaysia (PHSAM), pengedar kenderaan Audi di Malaysia.

Bateri berkenaan menyalurkan kuasa kepada sepasang motor elektrik yang menghasilkan output sistem sebanyak 340 PS (335 hp atau 250 kW) dan 664 Nm tork. Ini juga membolehkan laju maksimum mencapai 200 km/j, dengan 100 km/j pertama dalam masa enam saat dari kedudukan pegun.

Dari segi kelengkapan, Q8 e-tron ini datang dengan suspensi udara adaptif, pakej lampu suasana plus, MMI Navigation plus dengan respon sentuhan MMI, kokpit virtual plus, pengecas tanpa wayar, kawalan pendingin empat zon, bantuan parkir plus dengan kamera 360-darjah, Audi pre sense depan dan belakang, bantuan menukar lorong, amaran lintasan trafik di belakang dan kawalan melayar adaptif.

Pilihan yang turut diberikan untuknya termasuk pakej kemasan hitam dengan landasan bumbung hitam, kemasan aluminium kesat, kerusi sport dengan balutan kulit Valcona dan rim aloi 22-inci lima-jejari dalam penyudah kelabu. Untuk Malaysia, spesifikasi dijangka tidak terlalu berbeza kelak. Perincian lanjut akan disahkan ketika pelancarannya nanti, dijangka sekitar Jun tahun ini.

Q8 e-tron untuk Malaysia juga akan ditawarkan dalam versi S line 55, yang memberikan jarak 481 km dengan kapasiti bateri 114 kWh (106 kWh boleh digunakan). Dengan tetapan pacuan semua roda, ia lebih berkuasa dengan janaan 408 PS, dengan tork maksimum kekal 664 Nm. Versi Sportback untuk Q8 e-tron menampilkan garis bumbung ala coupe yang lebih dinamik, dengan dua tingkat kemasan yang sama juga.

Q8 e-tron akan bersaing dengan BMW iX, dengan model BMW itu dijual pada harga antara RM385,430 dan RM528,430 (RM403,800 hingga RM546,800 jika dengan pakej jaminan lanjutan). Mercedes-Benz EQE SUV juga akan menjadi pesaingnya kelak.