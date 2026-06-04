Morbidelli Vizy 125i dilancarkan di Malaysia – RM4,988

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / June 4 2026 5:03 pm

Selain SC200SR, Morbidelli juga ada melancarkan sebuah skuter mampu milik baru untuk pasaran Malaysia, iaitu Vizy 125i. Ia dijual pada harga RM4,988 tidak termasuk insurans dan ditawarkan dalam tiga warna iaitu kuning, hitam dan merah.

Menggerakkan skuter ini adalah enjin satu silinder SOHC suntikan bahan api 123.6 cc bersama transmisi automatik CVT, mampu menghasilkan kuasa 9.5 hp pada 8,000 rpm dan tork 9.5 Nm pada 6,000 rpm. Tangki bahan api berkapasiti 4.5 liter.

Kedua-dua rim hadapan dan belakang menggunakan saiz 14 inci, dibalut masing-masing tayar 80/90 di hadapan dan 90/90 di belakang, dipegang oleh fork teleskopik dan satu penyerap hentak. Hanya brek hadapan menggunakan unit cakera, manakala brek belakang masih menggunakan unit dram.

Di bawah tempat duduk skuter ini masih terdapat ruang barangan, sementara kemudahan lain yang disediakan adalah termasuk poket barangan di bawah bahagian pemegang, soket pengecas USB dan pengunci brek tangan.

Vizy 125i juga datang dengan panel meter digital LCD, lampu hadapan dan belakang LED serta lampu kecemasan. Kunci masih menggunakan fizikal biasa.

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