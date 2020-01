In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 20 January 2020 10:32 am / 0 comments

Seperti kebiasaan sewaktu musim perayaan utama di Malaysia, PLUS Malaysia Berhad (PLUS) mengeluarkan Jadual Cadangan Waktu Perjalanan (TTA) bagi membantu orang ramai merancang perjalanan mereka. Untuk perayaan Tahun Baharu Cina (CNY) yang bakal disambut hujung minggu ini, PLUS menjangkakan peningkatan trafik daripada 1.7 juta kenderaan pada hari-hari biasa kepada 2 juta kenderaan setiap hari.

Berdasarkan TTA sempena CNY 2020 yang dikeluarkan, pengguna lebuh raya dari Lembah Klang yang menuju ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Johor dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya lebih awal sebelum jam 9 pagi. Manakala, pengguna yang menuju ke lain-lain destinasi seperti Ipoh, Negeri Sembilan dan Melaka disarankan supaya memasuki lebuh raya selepas jam 12 tengah hari.

Bagi perjalanan pulang semula ke Kuala Lumpur, PLUS menasihatkan semua pengguna memasuki lebuh raya lebih awal sebelum jam 9 pagi bagi memastikan aliran trafik secara berperingkat bergerak daripada semua lokasi ke Lembah Klang.

Berdasarkan trend perjalanan pelanggan lebuhraya pada musim perayaan yang lalu serta analisa PLUS, pelanggan yang mengikuti TTA menikmati perjalanan yang lebih lancar. Analisa PLUS itu juga menunjukkan bahawa tempoh perjalanan bagi pengguna lebuhraya yang memulakan perjalanan mereka lebih lewat dari yang disyorkan oleh TTA akan menghadapi pertambahan tempoh perjalanan di antara 30% hingga 80%. Ini bermaksud, pengguna yang tidak mematuhi TTA berkemungkinan akan mengambil masa yang lebih lama untuk perjalanan mereka.

“Oleh itu, bagi mengurangkan kesesakan disebabkan ‘pertembungan’ trafik di satu-satu lokasi kritikal di lebuhraya, PLUS mengeluarkan TTA untuk mengagihkan trafik dan mengelakkan ‘pertembungan’ tersebut. Justeru, kami menyeru agar pengguna merancang perjalanan mereka di musim perayaan yang akan datang berpandukan kepada TTA untuk menikmati perjalanan yang lebih selesa,” jelas Pengarah Urusan PLUS, Datuk Azman Ismail.

Dalam masa yang sama, PLUS juga akan menghentikan sementara kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan di lebuh raya di antara 22 Januari hingga 2 Februari ini serta menyediakan kren dan trak tunda di lokasi strategik di lebuh raya.

Selain itu, bagi memastikan keselamatan pengguna terutama pada waktu puncak ini, PLUS akan mempertingkatkan kolaborasi bersama pihak berkuasa seperti Polis DiRaja Malaysia, pasukan bomba dan penyelamat, ambulans, Jabatan Pertahanan Awam dan pasukan RELA di samping meningkatkan jumlah kakitangan PLUS untuk bersiap sedia memberikan bantuan kecemasan sepanjang musim perayaan tersebut.

Lebih banyak tandas awam tambahan dan tangki air bergerak akan disediakan di beberapa lokasi di lebuh raya, termasuk menyediakan 70 kiosk tambah nilai layan diri (mesin SSK) bagi menampung jumlah trafik yang meningkat.

Pengguna lebuh raya PLUS juga boleh mendapatkan maklumat trafik terkini di lebuh raya menerusi Aplikasi PLUS (boleh dimuat turun menerusi Apple App Store atau Google Play Store), Twitter PLUSTrafik, papan tanda elektronik lebuh raya atau menghubungi talian PLUSLine di 1800 88 0000. Anda juga disarankan supaya menggunakan aplikasi perjalanan Waze atau Google Map untuk mengelakkan kesesakan sebelum memulakan perjalanan.