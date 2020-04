Seumur hidup anda, jam tangan apa yang anda rasa paling tak masuk akal? Cuba bandingkan dengan jam baru dari Jacob & Co yang dibuat untuk Bugatti ini – seperti namanya, Bugatti Chiron Tourbillon, ia adalah jam yang dihasilkan berdasarkan hypercar Bugatti Chiron, dan ia mempunyai enjin W16 yang bergerak di dalamnya!

