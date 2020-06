In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 4 June 2020 3:16 pm / 0 comments

Sempena dengan pengenalan Honda BR-V facelift 2020, Honda Malaysia (HMSB) turut mengumumkan dua kempen bantuan kemasyarakatan terhadap mereka yang terjejas akibat pandamik COVID-19.

Kempen pertama iaitu Be Kind With BR-V adalah didedikasikan untuk menyokong program bantuan COVID-19. HMSB berkata bermula 2 Jun hingga 31 Ogos 2020, pihaknya akan menyumbang sebahagian dari hasil penjualan dari setiap unit BR-V kepada program bantuan berkenaan.

Manakala kempen kedua pula ialah Honda Dealer Donation Drive. Di mana HMSB akan bekerjasama dengan wakil pengedar dalam usaha memberikan bantuan buat masyarakat yang terjejas akibat wabak ini.

Menerusi inisiatif berkenaan, bermula 1 Jun hingga 31 Ogos 2020, pelanggan Honda bolehlah berkunjung ke mana-mana wakil pengedar berhampiran untuk menghulurkan sumbangan seperti makanan kering, barang keperluan rumah atau produk sanitasi termasuk penutup hidung dan mulut serta hand sanitiser. Sumbangan tersebut akan dikumpulkan dan dihantar ke masyarakat yang terjejas di kawasan sekitar oleh wakil pengedar.

“Dengan menerapkan semangat Together As One, negara tetap kekal kuat dan berhati-hati ketika berhadapan dengan cabaran yang tidak terduga ini. Honda Malaysia berbesar hati untuk menyalurkan sumbangan kepada masyarakat di sekeliling kita yang memerlukan bantuan,” ujar MD dan CEO HMSB Toichi Ishiyama.

Untuk maklumat lanjut mengenai kempen bantuan ini, anda boleh berkunjung ke mana-mana 101 wakil pengedar Honda di seluruh negara atau hubungi Honda Malaysia di talian 1-800-88-2020, atau pun layari www.honda.com.my.