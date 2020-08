In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 26 August 2020 1:04 pm / 0 comments

Selepas foto spyshot Hyundai Kona yang baru-baru ini sempat dirakamkan di sekitar Ara Damansara, yang turut menempatkan Hyundai-Sime Darby Motors, pengedar jenama berkenaan di Malaysia telah pun menunjukkan teaser menerusi laman Facebook. Foti yang dimuat naik memaparkan sedikit imej papan pemuka crossover ini, dengan kapsyen “A glance of the ‘upcoming’ interior. You Drive it. You Define it.”

Kelihatan beberapa elemen yang ditampilkan pada papan pemuka termasuklah lingkaran dengan warna badan pada corong pendingin hawa, tuil gear dan butang penghidup enjin. Foto di bawah menunjukkan dua pilihan warna bagi Kona iaitu lime green dan hitam. Dengan pilihan warna Lime Green didatangkan dengan dua-tona iaitu hitam di bahagian bumbung.

Pernah dipertontonkan oleh HSDM di KL International Motor Show (KLIMS) 2018, model ini tertunda untuk dilancarkan berikutan penularan wabak pandamik COVID-19. Walau bagaimana pun, dengan pendedahan oleh HSDM sendiri, kebarangkalian crossover ini bakal dilancarkan tidak lama lagi.

Jika dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi, Kona boleh dianggap sebagai SUV segmen-B paling berkuasa berbanding pesaingnya yang lain seperti Mazda CX-3, Honda HR-V dan Toyota C-HR yang sedia ada di pasaran kerana ia dilengkapi enjin dengan suapan pengecas turbo iaitu 1.6 liter turbo berkuasa 177 PS/265 Nm digandingkan dengan kotak gear tujuh-kelajuan klac berkembar automatik.

Kona memiliki dimensi 4,165 mm panjang, 1,800 mm lebar manakala jarak rodanya pula adalah 2,600 mm. Berbanding Honda HR-V, SUV Korea ini adalah 129 mm lebih pendek tetapi 28 mm lebih lebar dan 55 mm lebih rendah. Untuk jarak roda pula, Kona diukur 10 mm lebih pendek berbanding HR-V.

SUV ini menampilkan rekaan yang agak tersendiri berbanding saingannya yang lain, dengan lampu nyalaan siang tirus diletakkan pada bahagian atas, manakala lampu utamanya terletak pada bahagian bampar – rekaan unik dengan konsep seperti ditampilkan pada Citroen C4 Cactus. Ia turut menampilkan gril signatur “cascading” seperti model-model terkini Hyundai.

Susunan yang sama turut boleh dilihat pada bahagian belakang dengan menampilkan lampu tirus pada bahagian atas, dan juga lampu kombinasi lain pada bahagian bawah. Menurut Hyundai, karekter unik pada Kona ini adalah hasil gabungan rekaan lampu-lampu yang digelar “lampu komposit”, gril “cascading” dan juga rekaan badan yang seolah-olah diberikan perisai.

Kona turut ditawarkan dengan pelbagai pilihan enjin dan transmisi bergantung pada pasaran. Antaranya enjin 2.0 liter MPI Atkinson berkuasa 149 PS/179 Nm (dipadankan dengan transmisi auto enam-kelajuan, 0-100 km/j dalam 10 saat dan kelajuan maksima 194 km/j), manakala di Eropah dan Singapura, ia hadir dengan enjin turbo lebih kecil iaitu 1.0 liter T-GDI tiga silinder yang dipadankan dengan kotak gear manual enam-kelajuan. Enjin berkenaan mampu menjana 120 PS/172 Nm dan pecutan 0-100 km/j dapat dicapai dalam masa 12 saat sebelum mencapai kelajuan maksima 181 km/j.

Untuk versi elektrik pula, ia dijana motor elektrik berkuasa 204 ps/395 Nm, membolehkan ia memecut dari 0-100 km/j dalam masa 7.6 saat. Ia disuap dengan bateri 64 kWj, membolehkan ia dipandu dalam jarak 482 km dengan satu cas penuh. Versi dijana bateri 39.2 kWj juga ditawarkan, dengan kuasa hanya 135 PS, dan jarak perjalanan hanya 300 km.

GALERI: Hyundai Kona 1.6 Turbo di KLIMS 2018