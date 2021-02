Exige Cup 430 juga mendapat barangan bahagian pengendalian yang sama seperti Exige Sport 420, tetapi ditambah dengan komponen gentian karbon seperti splitter hadapan, panel akses hadapan, bumbung, keliling diffuser, salur udara, pintu but dan sayap belakang. Ia juga dipasang terus dengan sistem ekzos titanium.

