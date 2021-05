Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai waktu operasi kemudahan di lebuh raya kami, sila layari laman web PLUS di www.plus.com.my dan/atau menerusi laman media sosial Facebook dan Instagram PLUS Malaysia atau twitter@plus2u.

“Kami menasihatkan pelanggan lebuh raya untuk terus mematuhi SOP keselamatan Covid-19. Dengan semangat #KitaJagaKita, kami berharap anda semua dapat mendaftar bagi mendapatkan Vaksin Covid-19, demi melindungi diri sendiri dan semua pihak yang berada di sekeliling kita,” kata Syed Mohammed Idid, Ketua Perhubungan Libat Urus Strategik PLUS.

Sementara itu, semua premis makanan dan minuman di lain-lain lokasi R&R di sepanjang Lebuhraya PLUS juga dibuka dan beroperasi mulai jam 8 pagi hingga 8 malam untuk pembelian makanan dan minuman secara bungkusan sahaja. Walau bagaimanapun, semua kemudahan di R&R dan hentian sebelah seperti tandas awam dan surau dibuka 24 jam.

PLUS Malaysia Bhd (PLUS) terus mengingatkan para pengguna yang perlu melakukan perjalanan di lebuh raya supaya terus mematuhi Prosidur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) di Mukim Bagan Serai, Kerian, Perak bermula 27 Mei sehingga 9 Jun 2021.

