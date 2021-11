In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 9 November 2021 2:41 pm / 0 comments

Baru-baru ini, Geely Auto Group telah membentangkan strategi “Smart Geely 2025”, yang menggariskan beberapa inisiatif bertujuan untuk meningkatkan jualan kepada 3.65 juta unit dalam jualan tahunan bermula dari 2025, seperti yang diumumkan awal tahun ini.

Dalam kenyataan rasmi yang dikeluarkan, syarikat berkenaan berkata ia akan menumpukan pembangunan untuk pasaran Eropah Timur, Asia Tenggara dan Amerika Selatan termasuk memperkenalkan produk energi baharu ke pasaran Kesatuan Eropah, dan Asia Pasifik. Ia bertujuan untuk meningkatkan lagi jualan di luar negara melebihi 600,000 unit setiap tahun, yang akan menyumbang kepada matlamat jualan yang disebutkan.

Syarikat ini juga mengesahkan Lynk & Co akan mengembangkan pasaran globalnya dengan memasuki Malaysia, Rusia, Australia dan New Zealand, serta lain-lain negara. Mesti ramai yang teruja bila Lynk & Co berminat untuk memasuki pasaran kita, tetapi bila dan model apa yang ditawarkan, belum diketahui.

Buat masa ini, Lynk & Co mempunyai sembilan model dalam barisannya (termasuk yang bakal diperkenalkan), dari 01 hingga 09, dan salah satunya mungkin model hatchback kompak. Namun buat masa ini mereka juga sedang membangunkan skuter elektrik hasil kerjasama dengan Ninebot.

Sebelum ini, ada spekulasi pernah timbul menyatakan jenama Sweden-China ini bakal diperkenalkan di Malaysia. Pada tahun 2019, unit pemanduan kiri bagi 01,02 dan 03 dikesan diuji di jalan raya kita. Walau bagaimanapun, ketika itu tiada pengesahan rasmi mengenainya.

Ada juga kemungkinan model Lynk & Co yang bakal dilancarkan di sini akan dipasang secara tempatan (CKD), seperti yang kami pernah maklumkan beberapa tahun lalu. Semasa Geely mengambil alih Proton pada tahun 2017, syarikat China itu pernah menyatakan hasrat untuk menggunakan kilang Proton di Tanjung Malim sebagai hab produksi untuk memasang model Lynk & Co bagi pasaran unit pemanduan sebelah kanan (RHD).

Dan jika perancangan tersebut menjadi kenyataan, ia juga membolehkan Geely mengeksport kereta Lynk & Co pemasangan Malaysia ke pasaran Australia dan New Zealand, yang merupakan pasaran RHD.