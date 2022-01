In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 21 January 2022 7:24 pm / 0 comments

Kementerian Pengangkutan (MOT) sedang meneliti secara lebih mendalam cadangan melaksanakan had laju 30 km/j dikenakan di kawasan perumahan, bandar serta kampung untuk tujuan keselamatan, dan 50 km/j bagi zon lain. Perkara ini disahkan oleh Menteri MOT Datuk Seri Dr Wee Ka Siong yang berkata, pihaknya akan memanggil pemain industri berkaitan untuk berbincang mengenai cadangan tersebut memerlukan perbincangan dan penelitian lanjut sebelum sebarang keputusan dicapai, laporan Bernama.

“Saya ada dengar cadangan itu. Saya akan panggil semua (pemain industri) untuk mengadakan perbincangan kerana ia melibatkan stakeholders. Kedua, ada pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) juga yang telah usulkan supaya kita dapat kurangkan kadar had laju di Malaysia ini.

“Tetapi kita lihat di Malaysia ini punca kemalangan sebenarnya mempunyai pelbagai faktor dan bukan sahaja berdasarkan kepada kelajuan. Pihak saya akan mengimbangi semua faktor dan melihat dari segi semua sudut bagi mencari jalan yang terbaik,” katanya.

Tambah beliau, kelajuan yang dikatakan daripada 50 km/j kepada 30 km/j itu sudah pastinya mendapat reaksi yang bercampur.

Baru-baru ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) dikatakan sedang berusaha untuk memperkenalkan had laju 30 km/j dan 50 km/j di zon terpilih di sekitar ibu kota Kuala Lumpur tidak lama lagi.

Menurut Pengerusi Lembaga Pengarah MIROS, Datuk Suret Singh, kerjasama antara kedua-dua pihak terbabit melibatkan dalam mengenalpasti jalan raya di mana had laju tersebut boleh diperkenalkan sebagai langkah keselamatan. Selain itu, ia juga melibatkan perkongsian data kamera litar tertutup (CCTV) mengenai kesalahan trafik.

Malah sebelum ini, MIROS turut mencadangkan had laju standard 30 km/j untuk kawasan bandar, desa dan kediaman sebagai sebahagian daripada Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2021-2030. Cadangan had laju 30 km/j di kawasan-kawasan seperti dinyatakan itu adalah juga sebahagian daripada kempen “Street for Life” di bawah Minggu Keselamatan Jalanraya Global PBB ke-6 (UNGRSW), yang menyasarkan untuk pemberdayaan komuniti di Asia Tenggara untuk melaksanakan had 30 km/j di kawasan yang menyaksikan pejalan kaki bercampur dengan trafik.