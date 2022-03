In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 10 March 2022 10:26 am / 0 comments

PLUS Malaysi Berhad (PLUS) telah mengumumkan jalan susur masuk dari Kuala Lumpur menuju ke Plaza Tol Kajang di Persimpangan Bertingkat Kajang di Lebuhraya PLUS ditutup sementara kepada semua kenderaan pada 9 hingga 15 Mac 2022, mulai jam 10 malam hingga 5 pagi.

“Penutupan ini bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan memotong pokok-pokok besar menggunakan jentera khas dapat dijalankan dengan selamat di sepanjang laluan tersebut.

“Sebagai pilihan, pengguna lebuhraya dari arah Kajang yang ingin menuju ke Kuala Lumpur boleh menggunakan Lebuh raya SILK dan Besraya untuk memasuki Lebuhraya PLUS melalui Plaza Tol UPM atau menggunakan lebuhraya tersebut sebagai alternatif untuk ke pusat bandaraya,” ujar kenyataan yang dikeluarkan oleh PLUS.

Dalam masa yang sama, PLUS menasihatkan pengguna lebuhraya yang menggunakan laluan tersebut agar merancang perjalanan serta mematuhi papan tanda arahan yang disediakan oleh pihak PLUS.