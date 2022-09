Ferrari mengumumkan dalam media sosial bahawa SUV pertama mereka akan didedahkan kepada orang ramai 13 September ini. Di dalam syarikat, SUV ini dipanggil menggunakan nama kod F175, tetapi nama rasminya adalah Purosangue, yang membawa maksud “berketurunan asli” dalam Bahasa Itali.

Dalam Twitter, Ferrari memuat naik satu video pendek yang menunjukkan pandangan gelap SUV tersebut, bersama sedikit bunyi enjinnya. Sehari sebelum itu juga Ferrari ada memuat naik satu gambar, bersama kenyataan mengusik “kami tahu anda suka terangkan gambar teaser Ferrari…”

Rupa sebenar SUV ini sebenarnya sudah diketahui, kerana terpapar dalam satu slaid pembentangan sewaktu Ferrari Capital Markets Day Jun lalu. Melaluinya kita boleh melihat tanda-tanda rekaan sama seperti model Ferrari sekarang, termasuk lampu hadapan dengan bentuk C, seakan SF90.

You heard it here first.

More will be revealed on the 13th of September.#FerrariPurosangue #Ferrari pic.twitter.com/xQOTpdJBiM

— Ferrari (@Ferrari) September 6, 2022