In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 5 October 2022 1:15 pm / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengumumkan pengaktifan lencongan trafik dari jalan susur masuk ke arah Pulau Pinang-Alor Setar di Persimpangan Bertingkat Juru (arah utara) kepada semua kenderaan mulai jam 12 tengahmalam, 6 Oktober (Khamis) sehingga jam 11 malam pada 13 November 2022 (Ahad).

Ia adalah bagi kelancaran kerja-kerja menaik taraf kapasiti sistem perparitan sedia ada yang termasuk dalam Rancangan Tebatan Banjir bersebelahan dengan lebuh raya tersebut.

“Justeru, orang ramai yang melalui laluan tersebut dinasihatkan supaya merancang perjalanan dan mendapatkan maklumat trafik terkini melalui Aplikasi PLUS. Mereka juga dinasihatkan supaya berhati-hati memandu, mematuhi had laju dan arahan papantanda trafik ketika melalui kawasan terbabit,” ujar PLUS menerusi kenyataan yang dikeluarkan.