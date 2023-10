Tesla Model Y terbakar di Puchong malam tadi – kebakaran EV pertama direkodkan di Malaysia?

Malam tadi tular di pelbagai platform media sosial memaparkan video sebuah Tesla Model Y yang dikatakan diparkir berdekatan Skypod di Puchong telah terbakar.

Punca kejadian tersebut masih belum diketahui. Ini mungkin kejadian pertama yang merekodkan kebakaran kereta elektrik pertama di Malaysia, namun kejadian ini perlu disiasat terlebih dahulu oleh pihak berkuasa bagi menentukan puncanya.

Menerusi komen-komen warga maya yang kami baca di media-media sosial, api yang menjilat Tesla berkenaan dapat dipadamkan dengan mudah selepas pasukan Bomba tiba di tempat kejadian.

Menurut laporan Astro Awani, kejadian ini berlaku di Jalan Puchong Jaya dan Tesla Model Y berkenaan tiba-tiba terbakar ketika dipakir di tepi jalan. Bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 8.32 malam, dan seramai tujuh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Puchong digerakkan ke lokasi kejadian.

“Setibanya di lokasi, bomba mendapati ia melibatkan sebuah kereta jenis Tesla yang terbakar sebanyak 70 peratus dan tidak melibatkan mangsa.

“Kebakaran bagaimanapun berjaya dipadamkan bomba sepenuhnya dan diserahkan kepada pihak forensik untuk tindakan lanjut.

“Difahamkan, pemilik kenderaan itu parkir seketika untuk pergi makan,” kata Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar. Beliau menambah kes ini diserahkan kepada pihak forensik untuk siasatan lanjut.

Footage of Bomba in action during last night's Tesla Model Y fire

source: Whatsapp forwards pic.twitter.com/DklTDzKy1F

— Paul Tan's Automotive News (@paultan) October 17, 2023