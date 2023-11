KKR laksana projek rintis garisan jalan ‘glow in the dark’ di Sg Lalang, Sg Tekali – pertama di Malaysia

Posted in Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / November 16 2023 10:41 am

Kementerian Kerja Raya (KKR) menerusi Jabatan Kerja Raya (JKR) Daerah Hulu Langat telah melaksanakan projek rintis pemasangan cat garisan jalan ‘glow in the dark’ di persimpangan Jalan Sungai Lalang, Semenyih. Ia merupakan lokasi pemasangan cat jalan ‘glow in the dark’ yang pertama seumpamanya di Malaysia.

Menurut KKR, projek rintis ini dilaksanakan sepanjang 245 meter dengan panjang cat jalan 490 meter. Ia didapati sesuai untuk kawasan laluan gelap yang tiada lampu jalan dan salah satu alternatif melibatkan penggunaan ‘road stud/mata kucing’.

Di mana ia mengikut konsep garisan di jalan raya kelihatan normal pada waktu siang namun akan bercahaya pada waktu malam.

Pelaksanaan projek rintis ini adalah bagi memastikan pengguna jalan raya memandu lebih selamat dan sangat membantu terutamanya bagi pengguna jalan raya yang tidak biasa memandu melalui sesuatu kawasan baharu.

Malam tadi, Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi telah turun padang meninjau lokasi projek berkenaan di persimpangan Jalan Sungai Lalang (B19) dan Jalan Sungai Tekali (B16). Hadir sama ke lokasi ialah Datuk Zahrul Hakim Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Dasar Dan Pembangunan KKR, Datuk Ir. Ahmad Redza Ghulam Rasool, Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia dan YB Mohd Sany Hamzan selaku Ahli Parlimen Hulu Langat.

Walau bagaimana pun, KKR masih belum mengeluarkan sebarang perincian mengenai projek ini termasuk dari segi kos dan perancangan untuk memperkembangkannya lagi di lokasi lain pada masa hadapan.

Pada tahun 2014, Netherland turut melaksanakan projek garisan jalan glow in the dark sebegini menerusi projek Smart Highway. Manakala tahun lalu, Australia mengambil langkah yang sama dengan melaksanakan projek jalan glow in the dark di Victoria. Dengan kos menelan belanja sebanyak RM12.5 juta, projek tersebut dianggap sebahagian daripada program keselamatan jalan raya oleh Regional Roads Victoria.

