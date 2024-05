Isuzu D-Max facelift 2024 dilancar — bermula RM99k, enjin Euro 4, Rough Terrain Mode, ADAS dipertingkat

D-Max 2024 masih kekal ditawarkan dalam bentuk badan Single Cab dengan pilihan enjin turbo diesel 3.0L dan 1.9L (kedua-duanya diberikan sistem 4X4 dan hanya kotak gear manual) serta bentuk badan Double Cab bermula varian asas Standard 1.9L 4X4 AT dan MT, diikuti varian 1.9L 4X2 Auto Plus (hanya AT), varian pertengahan 1.9L 4X4 AT Premium dan 3.0L 4X4 AT Premium, dan varian paling tinggi 3.0L 4X4 AT X-Terrain.

