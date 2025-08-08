Mutiara Motors turunkan Toyota Supra JZA80 hijau ikonik di atas bumbung Lexus Johor di Larkin

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / August 8 2025 3:48 pm

Jika anda pernah berkunjung ke Johor Bahru, atau lebih spesifiknya ke Larkin, tentu anda akan perasan sebuah Toyota Supra JZA80 berwarna hijau yang diletakkan di atas bilik pameran Lexus Johor.

Ini kerana pemilik Lexus Johor tersebut iaitu Mutiara Motors bukan hanya pengedar untuk kereta-kereta baharu jenama Toyota dan Lexus, malah syarikat tersebut turut terlibat dalam perniagaan kenderaan recond yang membawa kereta-kereta sport JDM sejak era 80’an serta mempunyai jenama peralatan prestasi dan juga minuman tenaga sendiri iaitu M7 Japan.

Namun menerusi hantaran yang dibuat oleh laman Facebook rasmi Mutiara Motors, Supra berkenaan nampaknya telah pun diturunkan dengan kapsyen video tertulis “Ini bukan pengakhiran, tetapi permulaan baharu” – mungkin Supra tersebut dibawa turun untuk direstorasi dan mungkin akan dipamerkan di tempat lain kerana pusat 3S Lexus di Larkin berkenaan sudahpun ditutup.

Supra tersebut telah berada di atas bumbung sejak bangunan yang terletak di Jalan Cenderawasih, Larkin ini beroperasi sebagai pusat untuk jenama M7 Japan pada pertengahan era-2000, di mana Lexus Johor hanya mula beroperasi pada Januari 2015. Ini bermakna ia telah terdedah kepada cuaca panas dan hujan di situ selama lebih dari 20-tahun, dan tidak hairanlah mengapa keadaan cat badannya dalam keadaan yang teruk.

Ini sebenarnya bukan satu-satunya bangunan milik Mutiara Motors yang terdapat Supra JZA80 berwarna hijau di atasnya. Kalau anda nak tengok lagi satu, bolehlah berkunjung ke bangunan ibu pejabat Mutiara Motors di Batu 4 1/2, Jalan Tebrau, Johor Bahru.

Toyota Supra hijau tersebut masih lagi berada di atas bangunan berkenaan, yang sebenarnya telah menggantikan tempat sebuah Nissan Silvia S13 juga berwarna hijau yang telahpun berada di sana sejak penulis masih di bangku sekolah iaitu pada era 90’an dahulu.

