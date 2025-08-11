LLM nafi penunggang motosikal bakal dikenakan kadar tol mulai Okt ini – jangan percaya berita palsu!

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 11 2025 10:57 am

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) memaklumkan bahawa penunggang motosikal akan terus dikecualikan daripada membayar kadar tol. Perkara ini susulan satu hantaran tular di media sosial pada 9 Ogos 2025 yang mendakwa penunggang motosikal perlu mula membayar tol mulai Oktober.

“Posting tersebut mengandungi maklumat tidak tepat yang boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan pengguna lebuh raya, khususnya penunggang motosikal, serta menjejaskan reputasi Kerajaan, Kementerian Kerja Raya (KKR), LLM dan syarikat konsesi lebuh raya yang terlibat.

“Untuk makluman, syarikat konsesi PLUS Malaysia Berhad kini sedang menjalankan ujian sistem tol terbuka menggunakan teknologi Pengecaman Nombor Plat Automatik (ANPR). Sekiranya ujian ini berjaya, pelaksanaan akan dibuat secara berperingkat di lebuh raya kendalian PLUS Malaysia Berhad. Objektif utama pelaksanaan sistem ini adalah untuk melancarkan aliran trafik, meningkatkan keselesaan pengguna, dan mengurangkan kesesakan di plaza tol,” jelas LLM menerusi kenyataan yang dikeluarkan.

Dalam masa yang sama, LLM menegaskan bahawa tiada perubahan terhadap kategori kenderaan yang dikenakan tol pada masa ini, termasuk penunggang motosikal.

“LLM menyeru orang ramai, khususnya pengguna lebuh raya bertol, agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat palsu yang mengeliukan atau bersifat hasutan. Sebaliknya, rujuklah kepada sumber rasmi dan kenyataan yang disahkan oleh pihak berkuasa,” katanya lagi.

