BYD dan Denza bakal melepasi jualan 20,000 EV di Malaysia; pakej RM5k Denza D9 sepanjang Ogos ini!

In Bahasa Malaysia, Pengiklanan / by Hazril Hafiz / August 12 2025 2:42 pm

Sejak diperkenalkan pada penghujung 2022, BYD semakin melakar kedudukan yang kukuh dalam pasaran tempatan, dan telah menjadi jenama EV #1 di Malaysia. Syarikat ini juga bakal meraikan pencapaian jualan ke 20,000 unit kereta elektrik di Malaysia tidak lama lagi, yang termasuk MPV elektrik Denza D9 yang mewah.

Bagi raikan pencapaian yang mengkagumkan ini, Denza kini menawarkan pakej keraian eksklusif RM5,000* baharu dengan setiap pembelian Denza D9 sepanjang bulan Ogos. Ini memberikan lebih nilai tambah kepada model berkenaan, dan menjadikan sekarang adalah masa terbaik untuk memiliki D9.

Bukan sekadar harganya yang telah meletakkan Denza D9 di kedudukan paling atas segmen MPV EV premium. Rekaan dalaman yang mewah juga menjadi satu daripada kekuatannya, terutama di tempat duduk barisan kedua dengan kerusi individu larasan kuasa ala kelas perniagaan yang lengkap dengan fungsi urutan 10-titik, rebahan dengan hanya satu sentuhan, serta skrin sentuh yang tersedia di bahagian perehat lengan.

Bagi kenyamanan penumpang belakang, Denza D9 tidak hanya menawarkan kawalan pendingin berasingan, tetapi juga menyediakan peti sejuk untuk menyimpan minuman. Dengan panjang melebihi 5.2 meter, Denza D9 menawarkan ruang yang luas untuk seisi keluarga dan barangan mereka, termasuk di bahagian kerusi barisan ketiga yang menyediakan 410 liter ruang barangan walaupun dengan semua kerusi ditegakkan.

Penumpang depan juga lebih selesa dengan adanya paparan instrumen digital 10.25-inci, skrin sentuh infotainmen 15.6-inci, kawalan suara “Hi Denza”, Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar serta pengecas tanpa wayat 50-watt. Denza D9 juga turut dilengkapi dengan sistem bantuan pemanduan canggih — termasuk pemanduan semi-autonomous Tahap 2 — serta penyerap hentak adaptif Disus-C untuk lebih keselesaan dan kelancaran pemanduan.

Jarak perjalanannya juga jauh — dengan kuasa yang dibekalkan oleh bateri Blade lithium iron phosphate (LFP) 103.6 kWj — yang membolehkan Denza D9 mencapai jarak hingga 600 km melalui satu cas mengikut kitaran NEDC. Pelanggan boleh memilih antara varian Advanced FWD dan Premium AWD; varian kedua ini menawarkan sehingga 374 PS dan 470 Nm tork. Setiap Denza D9 diberi jaminan enam-tahun* dan jaminan lapan-tahun untuk bateri dan komponen janaan motor* untuk kelegaan fikiran pemiliknya.

Jika semua perkara ini membuatkan anda lebih teruja untuk memilikinya, segeralah bertindak kerana pakej keraian eksklusif RM5,000 ini hanya ditawarkan untuk tempoh terhad. Anda boleh mencuba sendiri Denza D9 dan mendapatkan pakej ini dengan cara berkunjung ke siri jelajah premium di seluruh negara seperti di lokasi berikut:

IOI City Mall, Putrajaya: 20-24 Ogos

20-24 Ogos East Coast Mall, Kuantan: 21-24 Ogos

21-24 Ogos Sunway Velocity, KL: 21-24 Ogos

21-24 Ogos Straits Quay Marina, P. Pinang: 21-24 Ogos

21-24 Ogos atau di bilik pameran Denza berdekatan anda

Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Denza Malaysia.

*Tertakluk kepada terma dan syarat.