Polis beri 50% diskaun saman pada 16 Ogos sempena Karnival Belia Bentong 2025 di Bentong, Pahang

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 13 2025 6:44 am

Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) Pahang bakal menawarkan pengurangan bayaran saman trafik sebanyak 50% bagi kesalahan terpilih pada 16 Ogos ini. Ia adalah sempena dengan penganjuran Program Karnival Belia Bentong 2025. Di mana orang ramai boleh mendapatkan diskaun saman trafik terpilih itu di kaunter yang bakal dibuka dari jam 8 pagi hingga 4 petang di lokasi acara iaitu di Taman Ujana, Bentong, Pahang.

Walau bagaimana pun, anda dinasihatkan agar membuat semakan awal melalui portal https://mybayar.rmp.gov.my dan aplikasi MyBayar PDRM bagi melancarkan proses pembayaran saman nanti.

Seperti amalan sebelum ini, pemberian diskaun tersebut tidak ditawarkan untuk kesalahan seperti saman lampu isyarat merah, saman menggunakan lorong kecemasan, saman memotong secara berbahaya, saman memotong di garisan kembar, saman kemalangan, saman tidak boleh kompaun (NC), saman bicara mahkamah, saman melibatkan kenderaan berat, saman ubahsuai ekzos dan saman berstatus Op Selamat tahun semasa.

Jadi, jika anda berada di Bentong atau daerah berhampiran, jangan lupa ambil peluang ini untuk mendapatkan kadar diskaun bagi saman trafik terpilih. Sila lunaskan tunggakan saman yang ada bagi mengelakkan nama disenarai hitam atau disekat untuk pembaharuan cukai jalan atau lesen memandu.

