Beberapa jalan di Petaling Jaya bakal ditutup berkala pada 16-17 Ogos ini sempena PJ Half Marathon 2025

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 15 2025 12:15 pm

Bagi penduduk sekitar Petaling Jaya atau pun yang berada di daerah berkenaan, ingin dimaklumkan bahawa terdapat penutupan beberapa jalan pada Sabtu dan Ahad ini, 16 hingga 17 Ogos bagi kelancaran acara larian PJ Half Marathon 2025.

Bermula Sabtu ini, laluan yang terlibat dengan penutupan ialah Jalan Yong Shook Lin (berhadapan Laman MBPJ) bermula jam 6 petang sehingga 12 tengahari pada 17 Ogos, yang juga merupakan tempat pelepasan flag-off. Anda dinasihati menggunakan laluan alternatif iaitu Jalan Barat untuk menuju ke Seksyen 14 dan Taman Sea serta Jalan 222 untuk ke Bandar Petaling Jaya.

Manakala pada Ahad pula, sebanyak 33 jalan akan ditutup secara berkala oleh polis bermula jam 3.30 pagi gingga 9 pagi bagi kelancaran acara. Laluan yang terbabit ialah Jalan Sultan, Jalan Barat, Jalan Timur, Jalan Utara, Jalan Changgai 6/22, Jalan Gasing, Jalan Templer, Jalan Selangor, Jalan Pasar 1/21, Jalan Railway 2/28, dan Jalan 2/27.

Laluan lain yang turut terlibat dengan penutupan berkala ialah Jalan Penchala, Jalan P.P Narayanan, Jalan 229, Jalan Baiduri SS1/22, Jalan SS1/36, Jalan SS2/24, Jalan 19/8, Jalan Harapan, Jalan 19/1, Jalan 21/1, Jalan 20/13, Jalan 20/14, Jalan 14/47, Jalan 14/48, Jalan 51A/223, Jalan Dato Rais Jamil 15, Jalan Semangat, Jalan Universiti, Jalan Kemajuan, Jalan 12/15 dan Persiaran Barat.

Jadi, untuk anda yang merancang ke PJ pada Ahad ini, mungkin boleh tangguhkan perancangan itu atau pun ubah jadual ke sana selepas jam 1 tengahari bagi mengelakkan anda mungkin tersekat dalam kesesakan trafik akibat penutupan jalan. Atau pun jika perancangan tidak boleh diubah (atau memang anda tinggal di kawasan sekitar), sila patuhi arahan polis trafik dan kakitangan MBPJ untuk kelancaran perjalanan.

PJ Half Marathon 2025 untuk penganjuran kali ke-35 ini melibatkan empat kategori iaitu 30 km, 21 km, 10 km dan 5 km. Bagi para peserta, race kit boleh diambil pada hari ini dan esok di Dewan Sivik MBPJ dari jam 11 pagi hingga 6 petang. Selamat maju jaya untuk semua peserta…berlarilah ikut pace masing-masing, asalkan sampai ke garisan penamat dengan selamat dan elak melepasi cut of time (COT) yang ditetapkan.

