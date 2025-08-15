JPJ sita empat kenderaan dipandu warga Singapura dalam Ops Khas E-Hailing Kenderaan Asing di JB

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 15 2025 10:20 am

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah menahan dan menyita empat kenderaan dipandu warga Singapura dalam Ops Khas E-Hailing Kenderaan Asing sejak 9 Ogos 2025 di Johor Bahru. Kenderaan tersebut dikesan menawarkan perkhidmatan e-hailing tanpa lesen, tidak berdaftar sebagai kenderaan perkhidmatan awam, serta tiada cukai jalan Malaysia. Antara kenderaan yang ditahan dan disita ialah Toyota Alphard, Toyota Vellfire, van Toyota Hiace dan Honda Spada, laporan Berita Harian.

Menurut Ketua Pengarah JPJ, Datuk Aedy Fadly Ramli, ketika operasi dilakukan, empat kenderaan dipandu empat lelaki warga Singapura berusia antara 30-an hingga 40-an itu sedang membawa penumpang republik berkenaan dan juga negara lain melalui laluan Singapura atas tujuan melancong di negara ini.

“Mereka ini tiada permit dan mengambil kesempatan mengaut keuntungan di Malaysia. Bayangkan kos tambang perjalanan dari Singapura ke negara ini dari serendah SGD180 (RM590) hingga ribuan dolar Singapura. Sebagai contoh, dari republik itu ke JB Sentral dikenakan caj SGD180 (RM590) bagi seorang penumpang untuk perjalanan sehala dan SGD200 (RM655) jika ke Legoland, manakala ada yang ke Ipoh, Perak mereka kenakan caj SGD1,200 (RM3,935) bagi setiap perjalanan.

“Tindakan mereka ini akan menjadi buruk sekiranya berlaku kemalangan dalam Malaysia, ia membabitkan penumpang luar dan kita tidak mahu ada pihak menjalankan perkhidmatan e-hailing tanpa lesen sah kerana mahu memastikan jalan raya kita selamat dengan pemandu, pelancong dan penumpang yang sah,” katanya.

Aedy Fadly turut berkata, pihaknya akan melaksanakan siasatan terperinci bagi mengenal pasti dan membanteras pihak yang tidak bertanggungjawab itu daripada terus mengambil kesempatan melakukan pelanggaran undang-undang negara.

Tambahnya, tindakan diambil di bawah Seksyen 80 dan siasatan mengikut Seksyen 16(1) Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 kerana mengadakan kenderaan perkhidmatan awam tanpa lesen pengendali yang sah di negera ini.

“JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan jalan raya. Siasatan terperinci akan dijalankan bagi membanteras pihak tidak bertanggungjawab, manakala Ops Khas seumpama ini akan diteruskan bagi menjaga integriti sistem pengangkutan negara dan keselamatan pengguna jalan raya,” katanya lagi.

