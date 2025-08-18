Proton Saga Cross — bayangan pesaing bagi Ativa/WR-V/Tiggo Cross; sub-jenama Saga terbaru?

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / August 18 2025 2:13 pm

Memang ada bertiup khabar angin yang mengatakan bahawa Proton sedang merancang sebuah lagi sub-jenama baru bagi Saga. Untuk itu, pereka Theophilus Chin tidak melepaskan peluang untuk membayangkan sebuah rekaan Proton Saga Cross — sebuah SUV kecil yang akan menyaingi Perodua Ativa, Honda WR-V dan Chery Tiggo Cross.

“Bayangkan satu barisan kenderaan yang membawa identiti berikut — Saga Persona, Saga Iriz, Saga Exora dan Saga Cross,” tulis Theo dalam perincian videonya di YouTube, yang mana masing-masing merujuk kepada rekaan konsep bagi sedan, hatchback, MPV dan SUV bagi model Saga. Jika ini benar-benar terjadi nanti, maka model Perodua Bezza, Axia/Myvi, Alza dan Ativa akan menerima saingan terbaru kelak.

Apa pun, rekaan yang ditampilkan ini nampak menarik — lampu utama bersegi dan bersekali dengan rekaan gril lebar, logo Proton serta elemen “busur panah” melingkar di bawahnya, lengkung tayar hitam, landasan bumbung, garis bahu tiang C ala X70, lampu belakang berkelebaran penuh serta elemen ala diffuser di belakang yang menempatkan corong ekzos berkembar.

Ketika ini, ramai yang sedang menunggu pengenalan rasmi Saga MC3, dengan kod nama AMA01 (merujuknya sebagai model pertama yang menggunakan A-segment Modular Architecture yang baru). Dan, melibat kepada kod 01 yang digunakan, ia secara tak langsung mencadangkan akan ada model lain nanti dengan kod 02 atau 03 dan seterusnya, kan?

