917,350 saman memandu tanpa lesen dikeluarkan antara 2023 hingga Jun 2025 – JSPT Bukit Aman

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 19 2025 12:49 pm

Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) telah mengeluarkan sebanyak 917,350 saman atas kesalahan memandu tanpa lesen di seluruh negara dalam tempoh tiga tahun antara 2023 hingga Jun tahun ini, laporan khas Harian Metro.

Menurut Pengarah JSPT Bukit Aman Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri, daripada jumlah itu sebanyak 329,188 kes direkodkan pada 2023, manakala 367,856 kes (2024) dan 220,306 (setakat Jun tahun ini). Di mana jumlah itu menunjukkan berlaku peningkatan kes setiap tahun dengan lebih 200,000 kes direkodkan hanya dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini.

“Peningkatan kes itu juga disebabkan oleh tindakan penguatkuasaan yang diambil oleh JSPT dalam usaha menangani kes ketidakpatuhan kepada peraturan jalan raya. Saya sudah mengarahkan pegawai dan anggota JSPT di seluruh negara supaya meningkatkan tindakan penguatkuasaan melalui operasi dan pemeriksaan yang berterusan,” katanya.

Mohd Yusri turut berkata, jumlah saman bagi kesalahan membenarkan individu tanpa lesen membawa kenderaan turut menyaksikan peningkatan apabila 6,587 kes direkodkan pada 2024 berbanding 6,178 kes pada 2023. Bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini pula, katanya, sebanyak 3,863 saman sudah dikeluarkan JSPT atas kesalahan terbabit.

Di samping meningkatkan penguatkuasaan, beliau berkata, pihaknya turut melaksanakan advokasi dan kempen pencegahan kepada semua peringkat terutama di sekolah.

“Pegawai JSPT akan ke sekolah termasuk melalui jemputan pihak sekolah untuk memberikan ceramah dan program pendidikan keselamatan jalan raya terutama kepada pelajar berusia antara 13 hingga 17 tahun.

“Ini kerana kita melihat penyumbang utama kes kemalangan termasuk maut adalah penunggang motosikal yang berusia antara 16 hingga 35 tahun. Kita lihat trend ini meningkat dan membimbangkan, jadi kita menguatkuasakan lagi tindakan dan siasatan untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga melancarkan kempen kesedaran berskala besar dengan slogan ‘Jangan Normalisasi Anak Memandu Tanpa Lesen’ di media sosial, media massa dan pembabitan selebriti atau pempengaruh untuk menarik perhatian golongan muda.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.