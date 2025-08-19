Polis beri 50% diskaun saman trafik terpilih pada 22-24 Ogos dalam Program Madani Rakyat 2025 N9 di Nilai

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 19 2025 10:48 am

Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menerusi Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (BSPT) Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Nilai bakal menawarkan pengurangan bayaran saman trafik sebanyak 50% bagi kesalahan terpilih yang ditawarkan 22 hingga 24 Ogos. Ia adalah sempena dengan penganjuran Program Madani Rakyat 2025 Negeri Sembilan.

Di mana orang ramai boleh mendapatkan diskaun saman trafik terpilih itu di kaunter yang dibuka di lokasi acara iaitu di Dataran Nilai dari jam 9 pagi hingga 4 petang.

Walau bagaimana pun, anda dinasihatkan agar membuat semakan awal melalui portal https://mybayar.rmp.gov.my dan aplikasi MyBayar PDRM bagi melancarkan proses pembayaran saman nanti.

Seperti amalan sebelum ini, pemberian diskaun saman tersebut tidak ditawarkan untuk kesalahan seperti saman lampu isyarat merah, saman menggunakan lorong kecemasan, saman memotong secara berbahaya, saman memotong di garisan kembar, saman kemalangan, saman tidak boleh kompaun (NC), saman bicara mahkamah, saman melibatkan kenderaan berat, saman ubahsuai ekzos dan saman berstatus Op Selamat tahun semasa.

Jadi, jika anda berada di Nilai atau daerah berhampiran, jangan lupa ambil peluang ini untuk mendapatkan kadar diskaun bagi saman trafik terpilih. Sila lunaskan tunggakan saman yang ada bagi mengelakkan nama disenarai hitam atau disekat untuk pembaharuan cukai jalan atau lesen memandu.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.