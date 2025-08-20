Blueshark dan EPMB mula produksi e-bike SoloEra Solo 1C; harga rebat RM599, sewa bateri RM59/bulan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / August 20 2025 4:07 pm

Pengeluar motosikal elektrik Blueshark, bersama dengan sayap pengilangannya, EP Manufacturing Berhad (EPMB) akan memulakan produksi bagi skuter elektrik SoloEra Solo 1C di kemudahan pemasangannya di Glenmarie, Shah Alam, Selangor. Harga promosi sebelum pelancaran rasmi bagi Solo 1C ialah RM599, yang dibolehkan melalui rebat MARiiCas bernilai RM2,500 dan sokongan tambahan daripada Blueshark.

Sebagai kelayakan untuk menikmati harga promosi tersebut, pelanggan perlulah warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai lesen motosikal B2 yang sah, serta merupakan pemohon rebat MARiiCas. Ia bagaimanapun tertakluk kepada had kuota. Tempahan dengan bayaran RM278 yang tidak akan dipulangkan boleh dilakukan melalui laman web MyMesra dan aplikasi Settle, dan pengguna perlu bersetuju dengan perjanjian sewaan bateri selama lima-tahun dengan hanya RM59 sebulan, serta pek ketersambungan RM10 sebulan.

Tanpa rebat MARiiCas, harga Solo 1C ialah RM2,999, sebagai tambahan kepada langganan sewaan bateri dan ketersambungan yang dinyatakan itu. Blueshark menjangkakan tempahan bagi Solo 1C ini akan diselesaikan dalam tempoh enam bulan, dengan caj penghantaran akan dikenakan bersama yuran tambahan bagi Malaysia Timur.

Solo 1C merupakan e-bike urban peringkat kemasukan, menjadi model pertama daripada tiga model dalam siri yang sama yang akan diperkenalkan oleh BlueShark. Dua lagi model ialah Solo 2 dan Solo 3, yang akan menampilkan kepelbagaian prestasi, jarak dan kuasa.

Kuasa untuk Solo 1C dibekalkan oleh bateri mudah alih tunggal LFP 70.4-volt 28 Ah dan boleh dicas menggunakan soket di rumah dalam masa empat jam. Sebuah motor 2 kW yang dipasang di hub-nya akan memacu skuter ini hingga kelajuan maksimum 75 km/j dengan jarak maksimum 101 km NEDC.

Ada empat mod tunggangan disediakan — One, Two, Three dan Reverse — serta beratnya ialah 84 kg. Sambungan Bluetooth ke telefon penunggang boleh mengunci dan membuka kunci skuter ini, dan aplikasi yang disediakan akan membunyikan penggera dan ada fungsi Find My Vehicle.

Solo 1C ditawarkan dalam tiga warna pilihan — Lunar White, Nebula Green dan Nova Orange. Direka untuk mampu milik dan penggunaan ringkas, Solo 1C menggunakan teknologi penukaran bateri yang sama seperti motosikal elektrik lain oleh Blueshark, dan akan berkongsi kemudahan sokongan dan servis yang sama.

