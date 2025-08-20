Harga minyak 21-27 Ogos – diesel untuk semenanjung diturunkan lima sen seliter, yang lain dikekalkan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 20 2025 5:09 pm

Kementerian Kewangan (MOF) memaklumkan bahawa bagi minggu bertarikh 21 hingga 27 Ogos 2025, harga runcit petrol RON97 dikekalkan pada paras RM3.13 seliter. Manakala harga runcit bagi RON 95 yang telah mencapai harga siling, masih dikekalkan pada RM2.05 seliter.

Walau bagaimana pun, diesel yang dijual di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak lima sen seliter, kini menjadi RM2.85 seliter, berbanding RM2.90 seliter pada minggu sebelumnya. Manakala harga diesel untuk Sabah dan Sarawak terus dikekalkan pada RM2.15 seliter.

Pada 23 Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan harga runcit bagi petrol RON 95 akan diturunkan ke RM1.99 seliter apabila penyasaran subsidi dilaksanakan kelak. Perincian penuh mengenai penyasaran subsidi bahan api itu bakal diumumkan menjelang akhir September 2025, katanya menerusi ucapan ‘Penghargaan Buat Rakyat Malaysia’.

Walau bagaimana pun, menurut beliau, pada masa yang sama, warganegara asing perlu membayar harga petrol RON95 mengikut harga pasaran tanpa subsidi iaitu RM2.50 seliter.

