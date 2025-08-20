Proton Saga MC3 2025 – dapat lampu hadapan LED projektor bersama signal jalur LED bina dalam

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / August 20 2025 10:23 am

Semalam ada pengguna Facebook di paultan.org Automotive/Car Discussion FB Group yang membuat hantaran memaparkan imej unit prototaip Proton Saga MC3 2023 sedang diuji pada waktu malam, memberikan gambaran jelas grafik LED pada lampu belakang yang diinspirasikan dari Proton S70. Dan ini satu lagi hantaran di buat di laman yang sama, juga pada waktu malam, tetapi memaparkan pula pencahayaan lampu hadapan sedan mampu milik terbaharu Proton ini.

Imej ini dimuat naik oleh pengguna Facebook dengan nama akaun Carsun Ang. Foto itu jelas menunjukkan bahawa Saga MC3 2025 menerima lampu hadapan LED jenis projektor, dan lebih menarik ia turut datang sekali dengan lampu isyarat membelok bina dalam dengan dua jalur LED yang disusun dalam kedudukan sendeng.

Walau bagaimanapun masih tidak diketahui sama ada semua varian Saga MC3 ini akan menerima lampu yang sama atau tidak. Namun ini merupakan kali pertama Saga dibekalkan dengan lampu hadapan LED, di mana sebelum ini ia hanya menerima lampu hadapan reflektor halogen sahaja.

Sebelum ini telah tertiris beberapa maklumat yang mendedahkan bahawa Saga MC3 2025 akan ditawarkan dalam tiga varian. Namun ketiga-tiga varian tersebut disahkan akan menerima enjin 1.5 liter empat-silinder baharu yang akan menggantikan enjin Campro VVT 1.3 liter S4PE yang digunakan pada versi sedia ada.

Bagi enjin baharu berkenaan, ia dipercayai adalah enjin dari siri BHE15 yang sama dengan enjin pada X50 facelift yang sudah dilancarkan, tetapi tanpa pengecas turbo dan hanya dibekalkan dengan sistem suntikan bahan api port. Anda boleh baca lebih perincian berkenaan enjin tersebut pada PAUTAN INI.

Dan yang paling menarik, Proton akan menawarkan dua transimisi automatik berdasarkan varian yang pembeli pilih, namun tiada pilihan kotak gear manual akan diberikan. Untuk anda yang masih mahu rasa tukaran gear sebenar bolehlah memilih Saga dalam varian asas Standard dan pertengahan Executive di mana dua varian ini dibekalkan dengan kotak gear automatik konvensional empat-kelajuan 4AT. Manakala untuk pemandu yang mahu pemanduan yang lebih efisien boleh memilih varian tertinggi Saga Premium yang dibekalkan dengan kotak gear CVT automatik.

Beberapa foto intipan yang turut tertiris sebelum ini juga mendedahkan bahawa Saga MC3 ini menerima lampu hadapan dan juga gril yang menampilkan elemen corak kain songket serta ‘etheral bow’ baharu seperti model-model terkini Proton yang lain. Malah ia juga menampilkan jalur lampu nyalaan siang LED diletak dalam lampu utama yang kelihatan seperti bersambung dengan ‘etheral bow’ pada gril.

Foto bahagian dalaman juga sudah terdedah, menunjukkan bahawa Saga menerima papan pemuka dirombak sepenuhnya, menampilkan skrin berkembar untuk paparan instrumen digital dan skrin infotainmen. Roda stereng juga telah ditukar menggunakan unit rata dibawah yang sama seperti X50 dan S70.

Saga MC3 ini dibangunkan dari platform AMA Proton, di mana ia masih berasaskan platform sedia ada tetapi ditingkat taraf bagi memastikan ia terus relevan dari segi ujian keselamatan, standard terkini dan sebagainya. Walaupun muka dan bahagian belakang menerima rombakan rekaan yang besar, kerangka asas badan dan juga kesemua bentuk pintu masih lagi nampak serupa dengan versi MC2 sedia ada.

GALERI: Foto-foto intipan Proton Saga MC3 2025



Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.