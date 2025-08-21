Beberapa jalan utama di Putrajaya ditutup untuk raptai Hari Merdeka pada 26-29 Ogos, perarakan 31 Ogos

Polis KL telah mengumumkan bahawa beberapa jalan utama di sekitar Putrajaya akan ditutup pada minggu hadapan sempena dengan raptai Hari Merdeka ke-68. Sebanyak 14 jalan utama terlibat dengan penutupan pada 26 hingga 29 Ogos, dari jam 6 pagi hingga 12 tengahari, menurut Ketua Polis KL CP Datuk Fadil Haji Marsus.
Jalan yang terlibat dengan penutupan pada tarikh yang dinyatakan ialah:
- Lebuh Wawasan / Persiaran Perdana
- Jalan Tun Razak / Lebuh Bestari
- Jalan Tun Razak / Jalan P2K
- Jalan Tun Razak / Jalan Pembangunan
- Jalan Tun Razak / Jalan P3C
- Jalan Tun Razak / Jalan P3F
- Jalan Tun Razak / Jalan Kemerdekaan
- Lebuh Setia / Jalan Perpaduan
- Lebuh Saujana / Persiaran Perdana
- Lebuh Setia / Jalan Tun Hussein
- Jalan Kemerdekaan / Jalan Tun Hussein
- Jalan Pembangunan / Jalan Tun Hussein
- Lebuh Bestari / Jalan Tun Hussein
- Dataran Putra / Persiaran Perdana
Bagi perarakan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos pula, jalan berikut akan terlibat dengan penutupan:
- Lingkaran Putrajaya / Jambatan Saujana
- Lebuh Sentosa / Lebuh Wawasan
- Lampu isyarat Lebuh Wawasan / Jambatan Wawasan
- Lebuh Sentosa / Lebuh Wawasan
- Lampu isyarat Lebuh Wawasan / Jalan P8H
- Bulatan Salahuddin / Dataran Perdana
- Lampu isyarat Lebuh Bestari / Jalan Tun Hussein
- Lampu isyarat Jalan Pembangunan / Jalan Tun Hussein
- Lampu isyarat Jalan Kemerdekaan / Jalan Tun Hussein
- Lampu isyarat Lebuh Setia/ Jalan Tun Hussein
- Lampu isyarat Lebuh Saujana / Jalan Tun Hussein
- Lampu isyarat Lingkaran Gemilang Satu / Persiaran Perdana
- Lampu isyarat Lebuh Gemilang / Persiaran Perdana–Jambatan Gemilang
- Lebuh Sentosa / Jambatan Saujana
“Kawalan keselamatan dan kawalan trafik akan melibatkan seramai 2,708 orang pegawai dan anggota PDRM yang akan bertugas bagi sambutan Hari Kemerdekaan yang akan diadakan di Putrajaya dengan jangkaan kehadiran orang ramai mencecah 100,000 orang pengunjung,” kata Ketua Polis KL.
