Beberapa jalan utama di Putrajaya ditutup untuk raptai Hari Merdeka pada 26-29 Ogos, perarakan 31 Ogos

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 21 2025 11:22 am

Polis KL telah mengumumkan bahawa beberapa jalan utama di sekitar Putrajaya akan ditutup pada minggu hadapan sempena dengan raptai Hari Merdeka ke-68. Sebanyak 14 jalan utama terlibat dengan penutupan pada 26 hingga 29 Ogos, dari jam 6 pagi hingga 12 tengahari, menurut Ketua Polis KL CP Datuk Fadil Haji Marsus.

Jalan yang terlibat dengan penutupan pada tarikh yang dinyatakan ialah:

Lebuh Wawasan / Persiaran Perdana

Jalan Tun Razak / Lebuh Bestari

Jalan Tun Razak / Jalan P2K

Jalan Tun Razak / Jalan Pembangunan

Jalan Tun Razak / Jalan P3C

Jalan Tun Razak / Jalan P3F

Jalan Tun Razak / Jalan Kemerdekaan

Lebuh Setia / Jalan Perpaduan

Lebuh Saujana / Persiaran Perdana

Lebuh Setia / Jalan Tun Hussein

Jalan Kemerdekaan / Jalan Tun Hussein

Jalan Pembangunan / Jalan Tun Hussein

Lebuh Bestari / Jalan Tun Hussein

Dataran Putra / Persiaran Perdana

Bagi perarakan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos pula, jalan berikut akan terlibat dengan penutupan:

Lingkaran Putrajaya / Jambatan Saujana

Lebuh Sentosa / Lebuh Wawasan

Lampu isyarat Lebuh Wawasan / Jambatan Wawasan

Lebuh Sentosa / Lebuh Wawasan

Lampu isyarat Lebuh Wawasan / Jalan P8H

Bulatan Salahuddin / Dataran Perdana

Lampu isyarat Lebuh Bestari / Jalan Tun Hussein

Lampu isyarat Jalan Pembangunan / Jalan Tun Hussein

Lampu isyarat Jalan Kemerdekaan / Jalan Tun Hussein

Lampu isyarat Lebuh Setia/ Jalan Tun Hussein

Lampu isyarat Lebuh Saujana / Jalan Tun Hussein

Lampu isyarat Lingkaran Gemilang Satu / Persiaran Perdana

Lampu isyarat Lebuh Gemilang / Persiaran Perdana–Jambatan Gemilang

Lebuh Sentosa / Jambatan Saujana

“Kawalan keselamatan dan kawalan trafik akan melibatkan seramai 2,708 orang pegawai dan anggota PDRM yang akan bertugas bagi sambutan Hari Kemerdekaan yang akan diadakan di Putrajaya dengan jangkaan kehadiran orang ramai mencecah 100,000 orang pengunjung,” kata Ketua Polis KL.

