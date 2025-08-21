Zeekr Space Bangsar dilancar – bilik pameran pertama oleh Carro Malaysia; cawangan di Penang menyusul

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 21 2025 6:53 pm

Selepas rasmi menjadi pengedar Zeekr Malaysia pada Jun lalu, Carro Malaysia melangkah lebih agresif dengan membuka Zeekr Space Bangsar. Merupakan bilik pameran pertama kendaliannya, Zeekr Space Bangsar ini terletak di No 79, Jalan Maarof, Bangsar. Carro Malaysia juga bakal membuka Zeekr House Juru Autocity di Pulau Pinang dan diikuti dengan dua lagi cawangan di lokasi berlainan.

Zeekr Space Bangsar berkeluasan 5,000 kaki persegi dan buat masa ini menempatkan tiga model keluaran Zeekr iaitu MPV 009 serta SUV kompak X dan 7X yang akan dilancarkan esok.

Dalam majlis persefahaman yang ditandatangani pada Jun lalu, Carro Malaysia mengesahkan pihaknya akan membuka bilik pameran Zeekr di Bangsar, Mutiara Damansara, Juru Autocity di Pulau Pinang dan juga Seremban, serta tiga lagi bengkel Carro Care untuk menyokong perkhidmatan jualan dan penyelenggaraan.

Pemilihan Carro sebagai pengedar terbaharu Zeekr antara lain didorong oleh ekosistem lengkap yang disediakan syarikat itu, termasuk pembiayaan, insurans, badan & cat dan servis penyelenggaraan yang disifatkan mampu memberi sokongan menyeluruh kepada pemilik.

