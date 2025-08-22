BYD Seal 2025 terima kemaskini di Malaysia — rim baru, angkup brek merah, DiSus-C; dari RM171,800

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / August 22 2025 4:51 pm

BYD Sime Motors selaku pengedar kenderaan BYD di Malaysia hari ini memperkenalkan model BYD Seal 2025 yang telah diberikan kemaskini. Dua varian ditawarkan, iaitu Premium dan Performance, masing-masing dengan harga jualan RM171,800 dan RM191,800. Tiada lagi varian Dynamic ditawarkan.

Berbanding penawaran sebelum ini, BYD Seal 2025 adalah RM8,000 lebih murah — ketika dilancarkan dulu, Seal Premium dijual dengan harga RM179,800, sementara Performance dengan harga RM199,800.

Kemaskini yang diberikan juga tidak terlalu banyak, hanya melibatkan antaranya rim 19-inci rekaan baru dengan saiz tayar yang sama, 235/45. Bagi varian Performance pula, angkup breknya didatangkan dengan warna merah.

Perkara paling utama yang hadir kali ini adalah penggunaan sistem suspensi DiSus-C untuk varian Performance — sistem yang sama digunakan oleh Denza D9 — sementara Premium menerima sistem Frequency Selective Damping (FSD) yang sebelum ini digunakan oleh varian Performance.

Kemudian, ada beberapa ciri tambahan untuk bahagian dalam kabin. Ini termasuklah penghadang matahari larasan elektrik untuk bumbung panoramiknya, akses kunci pintar (BYD Digital Key dan Bluetooth Key) dan juga ruang storan cermin mata hitam.

Selebihnya masih sama untuk BYD Seal. Varian Premium menggunakan tetapan motor tunggal yang memacu roda belakang, dengan kuasa 313 PS (308 hp atau 230 kW) dan 360 Nm, membolehkan ia memecut 0-100 km/j dalam masa 5.9 saat. Dengan menggunakan bateri lithium-iron phospate (LFP) Blade 82.5 kWh, ia boleh memberikan jarak gerak sehingga 650 km mengikut NEDC dan 570 km mengikut WLTP.

Varian Performance bagi sedan EV ini adalah Performance AWD, yang datang dengan tetapan dua motor dan pacuan semua-roda, mampu menghasilkan kuasa keseluruhan 530 PS (523 hp atau 390 kW) dan tork 670 Nm, manakala pecutan 0-100 km/j dapat dilakukan dalam masa 3.8 saat. Ia menggunakan bateri 82.5 kWh sama seperti varian Premium RWD, tetapi jarak geraknya berkurang sedikit menjadi 580 km (NEDC) atau 520 km (WLTP).

BYD Seal boleh dicas menggunakan pengecas AC 7 kW (15.2 jam untuk penuh), tetapi DC meningkat sehingga 150 kW, membolehkan baterinya naik dari 10-80% dalam masa 37 minit.

Sempena pelancaran BYD Seal kemaskini terbaru ini, 300 pelanggan terawal juga akan menikmati promosi pelancaran yang melibatkan penjimatan sebanyak RM10,888, yang terdiri daripada pengecas wallbox, pakej servis dan rebat pelancaran.

Sama seperti sebelum ini, BYD Seal 2025 juga didatangkan dengan jaminan enam-tahun/150,000 km untuk kenderaan, jaminan lapan-tahun/160,000 km untuk bateri dan jaminan lapan-tahun/150,000 km untuk unit janaan kuasa.

BYD Seal Premium 2025

BYD Seal Performance 2025

