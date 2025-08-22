JPJ Melaka sita kenderaan mewah bernilai RM1 juta kerana cukai jalan luput, tiada perlindungan insurans

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Melaka telah menyita kenderaan mewah bernilai RM1 juta atas kesalahan cukai jalan luput dan tiada perlindungan insurans, dalam Op Luxury yang berlangsung dari 17 hingga 19 Ogos lalu. Antara kenderaan mewah yang disita termasuklah Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, Toyota Alphard, Mercedes-Benz C-Class dan Audi A5 Sportback.

Menerusi perkongsian di laman Facebook rasminya, JPJ Melaka berkata operasi ini dijalankan secara Snap n Check bagi memastikan pemilik kenderaan mewah juga mematuhi undang-undang jalan raya.

Memetik laporan Harian Metro, Pengarah JPJ Melaka, Siti Zarina Mohd Yusop berkata, apabila disoal pengawai JPJ, pemilik memberikan alasan klise iaitu terlupa dan tidak menyedari cukai jalan dan insurans kenderaan tamat tempoh.

“Dua daripada kenderaan iaitu Porsche dan Toyota Alphard, masing-masing dipandu lelaki berusia 33 dan 43 tahun yang ditahan di Jalan Tun Ali dan Jalan Taming Sari, didapati tidak memperbaharui cukai jalan dan insurans sejak 15 Ogos dan 30 Julai 2024.

“Kereta Mercedes dipandu lelaki berusia 54 tahun pula ditahan di Jalan Tun Abd Razak kerana cukai jalan dan insurans tamat tempoh sejak 10 bulan lalu manakala kereta Audi dipandu wanita berusia 25 tahun ditahan di Jalan Melaka Sentral dan didapati tiada cukai jalan dan perlindungan insurans sejak 4 Disember 2024,” katanya.

Dalam masa yang sama, JPJ ingin mengingatkan semua pemilik kenderaan agar sentiasa memastikan cukai jalan dan insurans kenderaan diperbaharui demi keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. “Ingatlah, memandu tanpa LKM dan insurans bukan sahaja satu kesalahan undang-undang, tetapi juga boleh mengundang risiko besar kepada nyawa,” katanya.

