Mercedes-Benz dilapor sedang berbincang beli enjin 2.0L dari BMW bagi kegunaan model PHEV dan REEV

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / August 22 2025 3:10 pm

Pembuat automotif premium Jerman, Mercedes-Benz dilapor sedang berbincang dengan BMW untuk membeli enjin-enjin yang dibuat oleh seteru senegaranya itu pada bagi digunakan pada model-model baharu akan datang, lapor Autocar.

Ini adalah antara strategi Mercedes-Benz untuk ‘berpatah balik’ kepada model-model dengan enjin pembakaran dalaman setelah dana besar dilaburkan untuk pembangunan EV tidak memberikan pulangan yang cepat, kerana peralihan pengguna kepada teknologi itu lebih lambat dari yang dijangka. Malah untuk menghasilkan enjin pembakaran dalaman yang lulus ujian emisi Euro 7 akan datang yang lebih ketat juga memerlukan pelaburan yang besar.

Menurut Autocar, sumber dari Mercedes-Benz memberitahu bahawa kedua-dua syarikat kini telah pun berada pada tahap tinggi dalam perancangan dan rundingan, manakala pengumuman sama ada kerjasama ini akan berlangsung atau tidak akan diumumkan sebelum akhir tahun ini. Portal automotif UK tersebut turut meminta penjelasan rasmi dari BMW berkenaan perkara ini, namun ia belum lagi dijawab.

Mercedes-Benz sebelum ini sudahpun memulakan pembangunan enjin pembakaran dalamannya bersama syarikat kerjasama antara Geely dan Renault iaitu Horse Powertrain. Kerjasama tersebut telahpun menghasilkan enjin petrol turbo 1.5 liter empat silinder baharu dengan kod M252 yang dibangunkan di Jerman, dan diproduksi di China.

Enjin M252 tersebut yang sudahpun ditawarkan pada model CLA baharu dihasilkan dalam tiga talaan kuasa iaitu 136 hp, 163 hp serta 190 hp, digandingkan bersama kotak gear klac berkembar automatik lapan-kelajuan dan juga sistem hibrid ringkas menampilkan motor elektrik kecil berkuasa 27 hp.

Namun enjin tersebut tidak boleh dipadankan dengan sistem hibrid yang lebih kompleks termasuk sistem plug-in hybrid (PHEV) dan juga hibrid jenis penambah jarak (REEV), dan Mercedes bercadang untuk menggunakan enjin BMW bagi aplikasi tersebut.

Enjin BMW yang dimaksudkan adalah enjin petrol turbo B48 2.0 liter empat-silinder yang fleksibel, kini digunakan pada model-model pacuan hadapan dan belakang kebanyakkan model BMW dan juga MINI. Buat masa sekarang enjin tersebut diproduksi di Steyr di Austria, namun sekiranya kerjasama ini berlangsung, BMW dan Mercedes-Benz mungkin akan mewujudkan hab produksi global bagi enjin tersebut di Amerika Syarikat untuk mengurangkan impak terhadap tarif yang dikenakan oleh negara berkenaan.

