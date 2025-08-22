Nissan X-Trail Nismo dilancarkan di Jepun – naik taraf bahagian stereng, suspensi, enjin masih e-Power 1.5L

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / August 22 2025 6:04 pm

Nissan telah melancarkan model X-Trail Nismo buat julung kalinya di Jepun. Walaupun ia membawa lencana Nismo yang sinonim dengan prestasi, model ini tidak menerima sebarang peningkatan kuasa. Ia masih mengekalkan sistem hibrid siri e-Power yang menggabungkan enjin 1.5 liter turbo tiga silinder bersama dua motor elektrik, menghasilkan kuasa keseluruhan sebanyak 204 PS dan tork 330 Nm, serta sistem pacuan semua roda (AWD).

Namun begitu, aspek pengendalian diberi penekanan utama. Buat pertama kalinya dalam sejarah Nissan, X-Trail Nismo dilengkapi penyerap hentak Kayaba Swing Valve yang berfungsi mengurangkan olengan badan semasa mengambil selekoh.

Sistem AWD elektrik e-4ORCE turut ditala semula dengan lebih keutamaan kepada roda belakang, memberikan kawalan lebih jitu ketika memecut di selekoh. Unit kawalan kenderaan khas yang telah ditala ini juga menawarkan dua mod pemanduan – Sport dan Auto – yang mengawal corak pecutan dan agihan kuasa antara gandar depan dan belakang.

Dari segi kelengkapan luaran, X-Trail Nismo tampil dengan rim Enkei 20 inci eksklusif yang dipadankan dengan tayar Michelin Pilot Sport EV. Rekaan rim ini bukan sahaja sporty, tetapi turut direka untuk menyejukkan brek dengan lebih cekap serta meningkatkan aliran udara. Menurut Nissan, perubahan ini menjadikan daya angkat berkurang sebanyak 29%, selain memberikan stereng yang lebih responsif.

Penampilan luarannya jelas memperlihatkan DNA Nismo – terdapat kemasan krom gelap pada bahagian atas gril, spoiler hadapan dengan lencana Nismo yang menjana daya mendap, serta jalur merah yang mengelilingi bahagian bawah badan kenderaan. Di belakang pula, terdapat elemen menyerupai diffuser bersama lampu kabus belakang gaya perlumbaan yang diletakkan di tengah.

Masuk ke ruang dalaman, terdapat stereng berbentuk D dengan penanda merah pada kedudukan jam 12, bersama beberapa kemasan merah lain termasuk pada butang penghidup enjin. Pelanggan turut boleh memilih tempat duduk Recaro Nismo sebagai pilihan tambahan, lengkap dengan ciri pelarasan elektrik dan pemanas.

