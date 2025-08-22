Polis tawar 50% diskaun saman di Litar Permotoran Terengganu pada 23 Ogos sempena RXZ Members 7.0

Sempena dengan penganjuran RXZ Members 7.0 Terengganu 2025, Polis Terengganu menawarkan 50% diskaun saman trafik bagi kesalahan terpilih selama satu hari sahaja iaitu esok (23 Ogos). Pembayaran saman ini boleh dilakukan di kaunter polis trafik yang dibuka di Litar Permotoran Terengganu, Gong Badak, Kuala Nerus dari jam 9 pagi hingga 4 petang.

Bayaran boleh dilakukan secara tunai atau pun menggunakan kad debit/kredit. Walau bagaimana pun, anda dinasihatkan agar membuat semakan awal melalui portal https://mybayar.rmp.gov.my dan aplikasi MyBayar PDRM bagi melancarkan proses pembayaran saman nanti.

Seperti amalan sebelum ini, pemberian diskaun saman tersebut tidak ditawarkan untuk kesalahan seperti saman lampu isyarat merah, saman menggunakan lorong kecemasan, saman memotong secara berbahaya, saman memotong di garisan kembar, saman emalangan, saman Non Compund (NC), saman bicara mahkamah, saman melibatkan kenderaan berat, saman ubahsuai ekzos dan saman berstatus Op Selamat tahun semasa.

Jadi, jika anda menyertai RXZ Members 7.0 Terengganu 2025 atau pun berada di daerah berhampiran, jangan lupa ambil peluang ini untuk mendapatkan kadar diskaun bagi saman trafik terpilih. Sila lunaskan tunggakan saman yang ada bagi mengelakkan nama disenarai hitam atau disekat untuk pembaharuan cukai jalan atau lesen memandu.

