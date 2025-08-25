KLIA Transit tawar diskaun 50% untuk tiket ke Putrajaya sempena Hari Kemerdekaan – 30-31 Ogos

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 25 2025 2:48 pm

Bagi yang ingin meraikan hari Kemerdekaan ke-68 di Putrajaya, mungkin boleh menggunakan pengangkutan awam di sana memandangkan agak sukar untuk mendapatkan parkir dan banyak jalan utama di sana ditutup bagi kelancaran acara. Antara pengangkutan awam yang boleh anda gunakan ialah menaiki tren KLIA Transit.

Sempena dengan Hari Kemerdekaan ini, KLIA Transit menawarkan diskaun sebanyak 50% untuk pembelian tiket dari KL Sentral, Bandar Tasik Selatan atau Salak Tinggi untuk ke stesen Putrajaya dan Cyberjaya pada 30 dan 31 Ogos ini. Tawaran diskaun tersebut untuk penumpang dewasa dan kanak-kanak (namun yang berusia enam tahun ke bawah tidak dikenakan sebarang tambang). Tempoh tempahan mulai hari ini (25 Ogos) hingga Hari Merdeka.

Manakala jika anda membeli tiket perkhidmatan tren KLIA Ekpres pula, bendera mini Jalur Gemilang dan pek istimewa Merdeka akan diberikan untuk 200 penumpang pertama yang menempah tiket tersebut.

Tiket boleh dibeli menerusi laman web rasmi www.kliaekspres.com atau aplikasi KLIA Ekspres. Bagi yang mungkin tidak tahu, KLIA Ekpres ialah tren tanpa henti dari KLIA Sentral ke KLIA, sementara KLIA Transit pula akan berhenti di tiga stesen dalam perjalanan menuju ke lapangan terbang.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.