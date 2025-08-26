Produksi Suzuki eVitara sudah bermula di India – akan dieksport ke 100 negara termasuk Jepun dan Malaysia

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / August 26 2025 5:34 pm

Selepas didedahkan pada November tahun lalu dan pertontonkan di pelbagai negara, produksi bagi model EV pertama Suzuki iaitu eVitara secara rasminya telah bermula. Seperti yang sudah disebut sebelum ini, eVitara bukan diproduksi di Jepun, sebaliknya ia dipasang menerusi fasiliti milik Maruti Suzuki iaitu di kilang Hansalpur di Gujarat, India.

Menurut laporan Hindustan Times, eVitara yang dipasang di kilang tersebut bukan hanya untuk pasaran India, malah ia turut akan dieksport ke-100 negara lain seluruh dunia, termasuk negara asal Suzuki iaitu Jepun.

Perasmian operasi kilang berkenaan telah dibuat oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi semalam. Beliau juga turut merasmikan fasiliti pembuatan bateri litium ion milik syarikat-syarikat Jepun iaitu Suzuki Motor Corp. Ltd., Toshiba, dan Denso bagi membekalkan bateri bervoltan tinggi kepada kilang-kilang produksi model-model hibrid elektrik dan juga elektrik sepenuhnya di negara tersebut.

Laporan ini turut menyebut bahawa Suzuki akan melabur sejumlah ₹70,000 (kira-kira 80 bilion USD) di India dalam masa lima hingga enam tahun bagi meningkatkan produksi, melancarkan model-model baharu dan mengekalkan pegangan pasarannya di India.

Suzuki eVitara ini merupakan versi produksi untuk model konsep Maruti Suzuki eVX yang membuat kemunculannya pada Januari 2023, dan ia diasaskan dari platform HEARTECT-e. Model produksi sebenar eVitara ini menampilkan dimensi panjang 4,275 mm, lebar 1,800 mm, tinggi 1,635 mm dan jarak roda sejauh 2,700 mm. Jarak lebar trek roda pula adalah 1,540 mm untuk hadapan dan 1,545 mm untuk belakang, manakala jarak kelegaan tanahhya pula adalah 180 mm.

Dua kapasiti bateri ditawarkan untuk eVitara ini iaitu 49 kWj dan 61 kWj. Bagi versi bateri 49 kWj, ia hanya dipadankan dalam versi motor tunggal pacuan hadapan yang berkuasa 144 PS dan tork maksima 189 Nm. Manakala versi bateri 61 kWj, ia diberikan motor pada gandar hadapan yang lebih berkuasa iaitu 174 PS/189 Nm, serta pilihan pacuan semua roda menerusi tambahan satu lagi motor berkuasa 65 PS pada gandar belakang membolehkan ia menerima kuasa keseluruhan 184 PS/300 Nm, kebolehan pacuan semua roda ALLGRIP-e serta jarak gerak sejauh 500km.

eVitara ini turut bakal dijual di pasaran ASEAN, dengan Indonesia disahkan akan melancarkan model ini pada awal tahun depan. Baru-baru ini juga Suzuki Malaysia telah menyiarkan teaser berkenaan eVitara ini, membayangkan ia juga akan dilancarkan pada pasaran tempatan.

Sekiranya pasaran Jepun menerima eVitara ini dari India, sudah tentu pasaran ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia juga akan menerima eVitara dari sumber yang sama. Sekiranya ia tiba di sini kelak, eVitara bukanlah model Suzuki pertama yang diimport sepenuhnya dari India ke sini, kerana tahun lalu Suzuki Malaysia telahpun melancarkan Jimny 5 Door yang juga merupakan versi CBU yang dipasang secara eksklusif dan dibekalkan ke seluruh dunia oleh fasiliti Maruti Suzuki di Gurugram, Haryana, India.

GALERI: Suzuki eVitara di GIIAS 2025



Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.