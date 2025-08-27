iCaur 03 bakal dilancar di Malaysia pada 9 Sept ini – varian 2WD, AWD; jangkaan harga RM145k-RM155k

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 27 2025 2:52 pm

iCaur Malaysia telah mendedahkan bakal melancarkan model elektrik (EV) pertamanya untuk pasaran Malaysia iaitu iCaur 03 pada 9 September ini. Model SUV EV tersebut pernah dipertontonkan buat pertama kalinya menerusi acara Malaysia Autoshow tahun lalu tapi diperkenalkan sebagai Jaecoo J6.

Untuk pasaran Malaysia, iCaur 03 akan ditawarkan dengan dua varian, dan harga jangkaanya dari RM145,000 untuk 03 2WD, manakala 03 iWD pula dijangka bermula RM155,000.

Dengan ukuran panjang 4,406 mm, lebar 1,910 mm dan tinggi 1,715 mm, serta jarak roda 2,715 mm, model 03 ini tampil dengan penampilan yang mengagumkan, dan bagi yang menggemari bentuk kotak serta maskulin, ia pasti menarik perhatian anda.

Bagi varian 03 2WD, ia dijanakan oleh motor belakang dengan output 184 PS (181 hp atau 135 kW) dan tork 220 Nm, yang menyalurkan kuasa ke roda belakang. Kuasa motor ini dibekalkan oleh bateri lithium iron phosphate (LFP) 65.69 kWh, yang mampu memberikan jarak perjalanan sekitar 426 km mengikut standard NEDC (atau sekitar 355 km mengikut WLTP).

Untuk 03 iWD pula, seperti namanya, ia dilengkapi dengan sistem pacuan semua-roda dwimotor, terdiri daripada motor gandar hadapan 95 PS (94 hp atau 70 kW) dengan tork 165 Nm, digabungkan dengan motor gandar belakang yang sama seperti varian 2WD (184 PS/220 Nm). Gabungan ini menghasilkan jumlah output sistem sebanyak 279 PS (275 hp atau 205 kW) dan tork 385 Nm. Konfigurasi ini membolehkan 03 dipecut dari 0-100 km/j dalam 6.5 saat, dengan kelajuan maksimum 150 km/j.

Varian iWD turut dilengkapi bateri LFP berkapasiti sedikit lebih besar, iaitu 69.8 kWh, yang menawarkan jarak perjalanan 418 km mengikut NEDC (atau 342 km mengikut WLTP, sama seperti model jenama sub-Chery, Jaecoo J6). Kedua-dua varian menyokong pengecasan pantas DC sehingga 80 kW, yang boleh mengecas bateri daripada 30% hingga 80% yang mengambil masa sekitar 30 minit. Bateri ini juga menyokong pengecasan AC sehingga 6.6 kW.

Perincian dan spesifikasi untuk pasaran Malaysia hanya akan didedahkan pada pelancarannya pada 9 September ini. Cuma apa yang kami tahu, antara ciri bagi kelengkapannya adalah termasuk iRoad dengan enam mod pemanduan, skrin sesentuh infotainmen 15.6-inci dan panel instrumen digital 9.2-inci serta sistem bunyi Infinity dengan 12-pembesar suara.

Selain itu, ia juga didatangkan dengan bantuan pemanduan ADAS Tahap 2.5, antaranya merangkumi lane assist, adaptive cruise control dan traffic jam assist.

Selain EV 03, iCaur turut merancang untuk melancarkan tiga lagi modelnya di pasaran Malaysia pada tahun ini, dengan dua lagi model ialah 03T, iaitu versi 03 yang lebih lasak dan sporty, serta V23, yang dijangka ditawarkan pada harga hampir sama dengan 03 dan 03T.

GALERI: iCAUR 03 iWD yang dipertontonkan di Malaysia



