iCaur Glenmarie dilancarkan – cawangan pengedaran pertama untuk jenama ini di Malaysia dan di dunia!

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 27 2025 12:20 pm

iCaur Malaysia mencatatkan satu kejayaan yang membanggakan apabila melancarkan pusat pengedaran pertamanya di Malaysia, iCaur Glenmarie, yang juga merupakan wakil pengedaran pertama di dunia. Pusat pengedaran ini dikendalikan oleh Absolute Motor Sdn. Bhd selaku pengedar rasmi iCaur di Malaysia.

iCaur Glenmarie seluas 18,912 kaki persegi ini direka sebagai hab gaya hidup serba lengkap, memenuhi pengalaman pemilikan yang penuh bertenaga. Ia menyediakan ruang pameran yang mampu menempatkan lima unit kereta, ruang rehat pelanggan yang mesra dengan Wi-Fi, kopi dan pastri percuma, ruang penghantaran khas, serta dua petak pengecasan EV persendirian. Berbeza daripada mana-mana pengedar kenderaan lain, ia juga menampilkan iCaur Arcade iaitu zon permainan khas untuk pelanggan dan pengunjung.

Dari segi teknikal, iCaur Glenmarie menempatkan pusat servis selepas jualan dengan tiga petak servis serta satu petak khusus untuk penyesuaian. Sorotan tambahan termasuk bengkel khusus, kapasiti servis bulanan sehingga 300 kenderaan, dan pasukan seramai 30 kakitangan yang berkemahiran tinggi.

Emily Lek selaku Timbalan Presiden iCaur Malaysia berkata, “Dalam tempoh kurang daripada empat bulan sejak penampilan sulung kami di Malaysia Autoshow 2025, iCaur telah meninggalkan kenangan yang tidak dapat dipadamkan di Malaysia, dengan menyampaikan mesej yang ringkas tetapi mendalam — Born to Play.

“iCaur Glenmarie mencerminkan semangat itu, berdiri sebagai pengedar pertama bukan sahaja di Malaysia malah di dunia, serta menetapkan hala tuju untuk jenama yang menyerlahkan keperibadian dan ekspresi diri — disampaikan melalui model kenderaan yang berkeupayaan tinggi, berteknologi maju, serta ekosistem pelengkap yang menggalakkan pengembaraan pada setiap langkah,” tambahnya.

Pengarah Urusan Absolute Motor, Andy Yap, pula berkata, “Menawarkan rekaan unik dan kejuruteraan yang hebat, komitmen teguh kami untuk menjadi pengedar iCaur pertama di Malaysia dan di dunia yang mencerminkan keyakinan kukuh terhadap jenama ini serta janji terhadap mobiliti mampan yang turut selari dengan gaya hidup para pemiliknya.”

Menjelang pertengahan September ini, iCaur Malaysia dijangka akan mempunyai 18 pusat jualan dan sembilan pengedar penuh di seluruh negara, dengan Absolute Motor juga bakal mengembangkan dengan membuka cawangan tambahan dalam beberapa bulan akan datang.

Terletak di lokasi strategik, iCaur Glenmarie boleh dikunjung di alamat No.12, Jalan Pendaftar U1/54, Kawasan Perindustrian Temasya, Shah Alam, Selangor. Ia beroperasi dari jam 8.30 pagi hingga 6 petang pada setiap Isnin hingga Sabtu, dan 9 pagi hingga 5 petang pada hari Ahad. Manakala pusat servisnya pula dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari Isnin hingga Sabtu.

