Banjir kilat melanda laluan Seremban ke Bandar Ainsdale di KM263 arah utara di Lebuhraya PLUS

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 28 2025 12:57 pm

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) melaporkan bahawa insiden banjir kilat sedang berlaku di KM263 (arah utara) di antara laluan Seremban ke Bandar Ainsdale. Ia mendorong pihak PLUS untuk menutup lorong kecemasan, lorong kiri (arah utara) dan lorong kanan (arah selatan) di laluan terbabit, sekaligus menyebabkan kesesakan trafik sejauh 7.2 km.

Dalam masa yang sama, PLUS turut memaklumkan terdapat kemalangan melibatkan sebuah lori yang terbalik di laluan yag sama.

Justeru, PLUS menasihati semua pengguna di laluan terbabit agar memandu lebih berhati-hati selain teruskan bersabar sekiranya anda tersekat dalam kesesakan di lokasi terbabit. Sila patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi kejadian. Anda juga boleh memilih menggunakan laluan alternatif bagi melancarkan perjalanan anda.

