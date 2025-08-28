JPJ kini sediakan transaksi guna e-dompet di semua kaunter di seluruh negara – TnG, GrabPay, MAE, Boost

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 28 2025 12:14 pm

Sejajar dengan usaha ke arah perkhidmatan pembayaran tanpa tunai dan berasaskan digital, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) secara rasmi telah melancarkan pilihan pembayaran tanpa tunai bagi perkhidmatannya, dengan menyediakan transaksi menggunakan e-dompet untuk semua urus niaga di kaunter JPJ seluruh negara. Pilihan transaksi menggunakan e-dompet ini adalah melalui aplikasi Touch ‘n Go, GrabPay, MAE atau Boost.

JPJ memaklumkan bahawa terdapat peningkatan positif dalam penggunaan transaksi tanpa tunai bermula tahun 2024, ketika projek fasa perintis dilaksanakan di JPJ Kuala Lumpur. Sejak itu, pelaksanaan kaedah pembayaran ini diperluas secara berperingkat di seluruh negara, melibatkan pengaktifan 1,183 unit terminal Electronic Data Capture (EDC) serta aplikasi M-Device di semua kaunter JPJ.

Bagi menjayakan usaha ini, siri latihan intensif turut diadakan untuk pegawai JPJ yang ditugaskan di kaunter dari Februari hingga Mac 2025 bagi memberikan pemahaman menyeluruh berhubung prosedur penerimaan, pelaporan sistem MySikap dan semakan transaksi dalam sistem tersebut.

JPJ turut memaklumkan bahawa pada tahun 2024, sebanyak 43.01 juta transaksi tanpa tunai telah direkodkan dengan jumlah kutipan RM4.87 bilion, dan daripada jumlah itu, sebanyak 805 transaksi tanpa tunai berjumlah RM73,109.20 telah dibuat melalui pembayaran e-dompet di kaunter.

Sementara itu, bagi tahun 2025, jabatan tersebut menyatakan bahawa sehingga 24 Ogos, sebanyak 46.5 juta transaksi tanpa tunai telah direkodkan dengan kutipan sebanyak RM5.6 bilion. Transaksi melalui e-dompet di kaunter dan aplikasi MyJPJ juga telah meningkat kepada 245,626 transaksi, dengan jumlah kutipan sebanyak RM19.6 juta.

JPJ juga percaya pelaksanaan ini akan terus meningkatkan jumlah transaksi tanpa tunai di semua kaunter. Ia juga menyatakan bahawa inisiatif ini akan mengurangkan kebergantungan kepada wang tunai, meminimumkan risiko keselamatan kewangan dan pada masa yang sama menyokong usaha kerajaan mewujudkan persekitaran kerja tanpa tunai.

