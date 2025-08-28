Sambungan NPE2 dimuktamad – lebuhraya bertingkat sepanjang 15 km dari Jalan Istana ke Pantai Dalam

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 28 2025 11:32 am

Satu perjanjian konsesi tambahan (SCA) telah ditandatangani antara Kementerian Kerja Raya (KKR) dan New Pantai Expressway (NPE) bagi memuktamadkan sambungan lebuhraya atau NPE Extension sepanjang 15 km, serta melanjutkan tempoh konsesi sehingga tahun 2057, menurut kenyataan kementerian tersebut. NPE Extension yang digelar NPE2 ini akan dihubungkan dengan NPE, Lebuhraya Sungai Besi (Besraya) dan Lebuhraya Laluan Istana-Kiara (LIKE) yang bakal dibangunkan.

Diumumkan awal tahun ini, NPE2 merupakan laluan bertingkat sepenuhnya dari Plaza Tol Pantai Dalam ke Persimpangan Jalan Istana melalui Jalan Syed Putra. Pembinaan sambungan lebuhraya tersebut dijadualkan bermula pada suku keempat tahun ini, dan dijangka siap dalam tempoh empat tahun, menurut IJM.

IJM turut menyatakan bahawa projek ini merangkumi pembinaan Plaza Tol Syed Putra baharu, walaupun perkara ini sedikit janggal memandangkan ia hanya dijadualkan siap pada tahun 2029, melepasi rancangan kerajaan untuk melaksanakan kutipan tol tanpa palang (MLFF) menjelang 2027. Menteri Kerja Raya juga menyebut bahawa NPE2 akan menyokong pelaksanaan MLFF.

“NPE Extension akan membantu mengurangkan kesesakan, memendekkan masa perjalanan dan meningkatkan akses ke pusat bandar, di samping menyokong mobiliti harian penduduk serta perniagaan secara bersepadu dengan pengangkutan awam. Dengan pembiayaan yang telah diperoleh dan perancangan yang sedang berjalan, kami akan memulakan pembinaan menjelang suku terakhir 2025,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Urusan IJM, Datuk Lee Chun Fai dalam satu kenyataan yang dikeluarkan.

Dengan menyediakan laluan alternatif, NPE2 dijangka melencongkan sehingga 40% aliran trafik yang kini melalui Jalan Bangsar menuju ke pusat bandar, dan alternatif ini berpotensi mengurangkan masa perjalanan sehingga 25 minit dari Pantai Dalam ke pusat Kuala Lumpur, menurut kenyataan IJM.

Tambahnya, pelarasan jajaran baharu ini juga akan melengkapi fungsi penyuraian trafik pada laluan sedia ada di NPE dengan mengurangkan kesesakan pada waktu puncak di Jalan Pantai Dalam, Jalan Bangsar, Jalan Syed Putra dan Jalan Istana, di samping meningkatkan lagi keberkesanan serta daya tahan keseluruhan rangkaian lebuhraya.

