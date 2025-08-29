e-Reporting PDRM: Laporan polis dalam talian untuk kemalangan kenderaan tunggal di PLUS mulai 1 Sept

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 29 2025 11:13 am

Jika anda memandu kenderaan persendirian di Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) dan malang tidak berbau, terlibat pula dengan kemalangan kecil, tanpa menyebabkan sebarang kecederaan atau kerosakan kenderaan lain dan struktur awam, sekarang dah tak perlu untuk membuat laporan di balai polis berhampiran. Mulai 1 September 2025, anda boleh membuat laporan polis mengenai kemalangan ringan yang hanya melibatkan kenderaan anda sahaja menerusi platform e-Reporting PDRM.

Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) Bukit Aman, CP Datuk Seri Mohd Yusri Haji Hassan Basri, projek rintis e-Reporting PDRM adalah hasil kerjasama pihaknya dengan Bank Negara Malaysia (BNM) selepas hampir tiga tahun membuat perancangan dan pembangunan bagi menghasilkan sistem berkenaan.

“Projek ini merupakan inisiatif inovatif berteraskan digitalisasi yang menggabungkan kepakaran kepolisan dan kawal selia kewangan negara terutamanya dari aspek tuntutan insurans bagi memperkukuhkan sistem laporan polis secara lebih cepat, efisien dan berintegriti.

“Dengan adanya usaha rintis ini, ia dijangka bukan sahaja meningkatkan tahap kecekapan siasatan dan penguatkuasaan tetapi memperluaskan akses masyarakat terhadap perkhidmatan kepolisan secara dalam talian dengan lebih mesra pengguna dan telus,” katanya menerusi kenyataan yang dikeluarkan.

Perkhidmatan e-Reporting PDRM yang membolehkan orang awam membuat laporan polis secara dalam talian bagi perkara yang tidak melibatkan kes jenayah atau siasatan lanjut, bukanlah sesuatu yang baharu, namun skopnya sebelum ini terhad kepada laporan untuk kehilangan atau salah letak dokumen seperti kad pengenalan dan lesen memandu atau slip cukai jalan fizikal.

Kini, skop tersebut telah diperluas bagi membolehkan laporan kemalangan dalam parameter yang ditetapkan, dengan objektif untuk mempercepatkan proses pelaporan serta menambah baik aspek tuntutan insurans persendirian.

Projek rintis ini juga mendapat kerjasama dari Kementerian Pengangkutan (MoT), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Kebangsaan (NFCC), dengan sokongan daripada Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan Persatuan Takaful Malaysia (MTA) serta PLUS, pengendali Lebuhraya Utara-Selatan.

