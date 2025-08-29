JPJ Selangor bekerjasama dengan Prolintas dalam Program Advokasi Keselamatan Jalan Raya di Elmina

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 29 2025 6:56 pm

Baru-baru ini, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor diundang oleh Projek Lintasan Kota Holdings Sdn. Bhd. (Prolintas) untuk menjayakan Program Advokasi Keselamatan Jalan Raya di Plaza Tol Elmina Utara, Lebuhraya Guthrie (GCE).

Program ini turut dihadiri Muhamad Hilmi Muhammad Sauki selaku Pengurus Operasi Prolintas dan juga Tuan Mohamad Zamzuariemie Mohamad Noor dari JPJ Selangor yang berbesar hati menyampaikan Pocket Talk Keselamatan kepada 40 orang kakitangan Prolintas.

Menurut JPJ Selangor, fokus advokasi kali ini menjuruskan kepada penunggang dan pembonceng motosikal serta penumpang bas ekspres dan bas persiaran. Aspek penekanan yang diberikan adalah berkaitan arahan penggunaan laluan lorong motosikal, pematuhan arahan pemakaian tali pinggang keledar untuk penumpang bas, sembilan kesalahan utama jalan raya serta perkongsian tip keselamatan jalan raya.

Kaedah advokasi yang digunakan ialah pengedaran risalah keselamatan jalan raya, pemberian beg cenderahati, pemberian dan pertukaran topi keledar dan juga sesi perkongsian maklumat keselamatan jalan raya.

“Sikap dan pemanduan secara berhemah merupakan elemen penting yang perlu diamalkan oleh pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan di negara ini. JPJ Negeri Selangor menyambut baik semua program yang diadakan oleh pelbagai pihak dalam mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia,” kata JPJ Selangor.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.