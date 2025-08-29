Lebuhraya EKVE Seksyen 1 dibuka mulai 6 pagi esok; Sg Long ke Ampang, tol percuma hingga 30 Sept 2025

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 29 2025 6:46 pm

Lebuhraya Lembah Klang (EKVE) Seksyen 1 telah pun dilancarkan petang ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan diiringi oleh Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Jajaran Seksyen 1 ini akan dibuka kepada pengguna mulai jam 6 pagi esok (30 Ogos 2025). Sempena dengan pembukaannya, Perdana Menteri turut mengumumkan pemberian tol percuma selama sebulan iaitu sehingga jam 11.59 malam pada 30 September ini.

Seksyen 1 ini merupakan lebuhraya dua lorong dua hala yang merangkumi jarak sepanjang 16.8 km melibatkan jajaran utama dan 8.4 km untuk jalan susur bagi empat buah persimpangan bertingkat iaitu Persimpangan Bertingkat Sungai Long, Persimpangan Bertingkat Bandar Mahkota Cheras, Persimpangan Bertingkat Hulu Langat, dan Persimpangan Bertingkat Ampang.

Ia juga mempunyai dengan empat buah plaza tol yang dilengkapi dengan Radio Frequency Identification (RFID) dan Automatic Number Plate Recognition (ANPR) selaras dengan cadangan perlaksanaan Multi-Lane Fast Flow (MLFF) di semua lebuhraya Malaysia kelak.

Bagi kemudahan pengguna lebuhraya, EKVE ini menyediakan dua buah hentian sebelah (lay by) iaitu di Hulu Langat dengan kemudahan surau, tandas, wakaf, food trucks dan fitmen centre untuk kemudahan pengguna membeli dan memasang RFID di kenderaan masing-masing.

Sementara itu, Seksyen 2 yang akan menghubungkan laluan ini terus ke Ukay Perdana kini sedang giat dilaksanakan, dan apabila dibuka kelak akan melengkapkan keseluruhan jajaran EKVE sepanjang 39 kilometer yang dirancang dalam pelan pembangunan asal.

Alexander berkata, “Lebuhraya ini merupakan salah satu projek infrastruktur utama negara yang amat signifikan, khususnya dalam memperkukuh jaringan sistem jalan raya di sekitar Lembah Klang, selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani dalam memastikan kesejahteraan rakyat dijaga di samping menyeimbangkan pembangunan negara.

“Rasional dibina adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di sekitar lembah klang terutamanya di bahagian timur KL. Dengan ada nya EKVE, ia mampu mepercepatkan masa perjalanan dari zon selatan ke pusat bandaraya Kuala Lumpur dan pantai timur.”

Tambah beliau, Lebuhraya EKVE ini yang membentuk sebahagian daripada sistem Lingkaran Luar Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur Outer Ring Roads (KLORR) di bahagian timur, telah dirancang sebagai laluan alternatif yang dapat menghubungkan kawasan-kawasan utama di pinggir bandar seperti Sungai Long, Bandar Mahkota Cheras, Hulu Langat dan Ampang, tanpa perlu memasuki pusat bandar yang sering kali mengalami kesesakan trafik yang teruk.

“Dengan menyediakan laluan alternatif yang lebih lancar serta menghubungkan ke lebuh raya lain seperti Lebuhraya Kajang SILK dan Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi–Ulu Kelang (SUKE), EKVE mampu membantu mengurangkan kesesakan di jalan-jalan utama sedia ada. Malah, masa perjalanan khususnya dari Ampang ke Kajang dijangka dapat dikurangkan kepada hanya 20 minit.

“Bukan itu sahaja, lebuhraya ini juga dijangka dapat merangsang pertumbuhan ekonomi tempatan dengan membuka akses baharu ke kawasan-kawasan pembangunan yang sebelum ini kurang mendapat sambungan rangkaian pengangkutan yang efektif,” kata Alexander lagi.

Projek pembinaan Lebuhraya EKVE ini bermula pada tahun 2015 dan pada asalnya, ia direncana siap pada 2019. Namun begitu, antara tahun 2016 hingga 2019, pembinaan EKVE terganggu kerana beberapa masalah termasuh isu alam sekitar dan juga pengambilan tanah. Manakala pada tahun 2020 selama setahun, projek ini dihentikan disebabkan pandemik Covid-19 dan juga isu pencemaran Sungai Klang.

Difahamkan juga, antara tahun 2022 hingga 2023, ia berhadapan dengan masalah kewangan kerana disebabkan kenaikan kos pembinaan dan kekurangan dana. Malah ia juga berhadapan dengan isu reka bentuk termasuk pusingan-U di Ukays Perdana yang dianggap bahaya.

Sehingga 27 Ogos 2025, projek Lebuhraya EKVE ini mencapai 89.13% siap dan tarikh siapnya dijangka pada 31 Disember tahun ini.

