MoT menilai semula piawaian keselamatan kenderaan di Malaysia bagi sistem bantuan dan pengesanan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan

Kementerian Pengangkutan (MoT) sedang mempertimbangkan keperluan keselamatan kenderaan antarabangsa baharu yang mungkin akan dilaksanakan di Malaysia, laporan The Star.

Bagi tujuan tersebut, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah ditugaskan untuk menilai kesesuaian keperluan keselamatan ini bagi pelaksanaan di dalam negara, dan peraturan yang dicadangkan adalah berpandukan piawaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), menurut kenyataan kementerian itu.

Piawaian ini termasuk UN R139 bagi sistem bantuan brek, UN R151 bagi sistem maklumat titik buta untuk mengesan basikal, UN R157 bagi sistem kekal lorong automatik, dan UN R166 bagi mengesan pengguna jalan raya berisiko yang berada berhampiran dengan kenderaan.

Kenyataan yang dikeluarkan oleh MoT ini adalah bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ahli Perlimen Merbok, Mohd Nazri Abu Hassan, yang ingin mengetahui sama ada teknologi keselamatan kenderaan terkini akan diwajibkan ke atas semua kenderaan berat di negara ini, berikutan kebimbangan terhadap insiden yang melibatkan kenderaan tersebut.

Insiden berprofil tinggi tahun ini yang melibatkan kenderaan berat termasuk kemalangan bas di Gerik yang meragut 15 nyawa penuntut UPSI, manakala satu lagi insiden melibatkan dua kenderaan berat telah mengorbankan sembilan anggota Pasukan Simpanan Persekutuan (FRU).

